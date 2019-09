CF&B Communication / Mot-clé(s) : Financement

CF&B Communication: COMMUNIQUE DE PRESSE 'LARGE & MIDCAP EVENT' PARIS 2019



18-Sep-2019 / 11:11 CET/CEST



(Paris) - Les 14 & 15 octobre prochain s , CF&B Communication organise pour la 19ème année consécutive le « Large & Midcap Event », seul forum indépendant en Europe où plus de 250 chefs d'entreprises rencontrent plus de 400 investisseurs en tête-à-tête.



Enternext et Euronext sont les partenaires exclusifs Premium de cet event, accompagnant chaque année depuis la première édition les valeurs cotées de la place, rencontrant les investisseurs institutionnels Européens afin de leur présenter leurs valeurs ajoutées, renforçant ainsi la visibilité des valeurs moyennes auprès des investisseurs.

250 Top Managers : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Portugal & Suède

Market Caps : 3 milliards d'euros à 4 millions

Secteurs : tous !

Plus de 400 Investisseurs institutionnels (Europe, UK, USA)

Le Large & Midcap Event 2019, créé et organisé par CF&B Communication, est l'unique évènement européen Corporate Access crée en toute indépendance permettant aux sociétés cotées de rencontrer de nouveaux investisseurs qui ne sont pas forcément les clients de leurs partenaires habituels.



Nous remercions nos partenaires Brokers et sponsors 2019 qui nous font confiance à nouveau ou rentre dans le cercle des nouveaux acteurs de ces Midcap Events : Bank Degroof Petercam, Gilbert Dupont, Invest Securities - ALLINVEST, Midcap Partners, Quirin Privatbank, CFO Sim, KT & Partners, . ainsi que l'ensemble des partenaires Medias qui nous accompagnent (La Bourse et la Vie, Leadersleagues, Décideurs Magazine).



14 & 15 octobre prochain s, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 Aout 2019 auprès de Caroline BADER - c.bader@cfbcom.fr Nous serons très heureux de vous accueillir au Large & Midcap Event less, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 Aout 2019 auprès de

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.