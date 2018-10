Paris, le 11 Octobre 2018 : Le « Large & Midcap Event » 2018, créé et organisé par CF&B Communication, a connu sa plus importante édition depuis son origine, les 8 & 9 Octobre derniers.

Plus de 420 dirigeants d'entreprises (12% de sociétés en plus cette année) allemandes, américaines, anglaises, australiennes, autrichienne, belges, danoises, espagnoles, finlandaises, françaises, grecques, irlandaises, italiennes, néerlandaises, portugaises, suédoises, turques, dont la capitalisation boursière s'étendait de la micro cap à plus de 3,5 milliards d'euros ont participé.

7% d'investisseurs européens de plus ont rejoint l'événement cette année, avec une augmentation significative des pays comme la Suisse, la Scandinavie et le Royaume-Uni et 4 780 rendez-vous ont été réalisés en 2 jours.

CF&B Communication tient tout particulièrement remercier Euronext et EnterNext, ses partenaires historiques et Prime Sponsors de cet évènement.

CF&B Communication remercie ses partenaires Degroof Petercam, Gilbert Dupont, Invest Securities, Quirin Private Bank, Midcap Partners, CFO Sim Investment Bank, KT & Partners ainsi que l'ensemble des sponsors et medias qui, par leur présence, soutiennent ces classes d'actifs.

Pour le dernier trimestre 2018, CF&B Communication organise à Madrid la seconde édition du « Midcap Event de Madrid » le 14 Novembre ainsi qu'à Genève les 4 et 5 décembre la 11e édition du « MidCap Event de Genève » qui a un grand succès auprès des sociétés cotées européennes et des investisseurs institutionnels suisses.

Pour toute information merci de vous adresser à Caroline Bader c.bader@cfbcom.fr

