CF&B Communication : Un nouveau record pour l'édition de l'European 'MidCap Event' de Genève 2018 avec plus de 90 sociétés cotées participantes !

Genève - Convaincu que l'exposition des Midcaps aux investisseurs européens est indispensable, CF&B Communication réunit plus de 90 sociétés cotées pour sa 10ème édition de l'European 'MidCap Event' à Genève, les 4 & 5 décembre 2018.

Dans un contexte boursier difficile, le nombre de sociétés prenant part à cet événement sera le plus important depuis sa création.

150 investisseurs institutionnels Suisses sont attendus à cet évènement et rencontreront pendant deux jours, les dirigeants d'entreprises cotées en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal et Suède, lors de rendez-vous en tête à tête pré organisés.

BME BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES et DEUTSCHE BÖRSE CASH MARKET seront les places de marché partenaires de l'événement.

INTERMONTE (Milan), INVEST SECURITIES (Paris) et QUIRIN PRIVATBANK (Francfort) sont les partenaires principaux de cette édition, qui soutiendront ces rencontres de leurs analyses, leur savoir-faire et leurs connaissances sur leurs marchés.

L'inscription est gratuite pour les investisseurs.

Les prochains événements organisés par CF&B Communication en 2019 sont d'ores et déjà ouverts aux inscriptions, et parmi eux l'European 'MidCap Event' de Francfort en février, le 'SmallCap Event' mi-avril, le 'MidCap Event' de Copenhague mi-mai et l'European 'MidCap Event' Spring de Paris fin juin.

Pour toute information, merci de contacter Caroline BADER - c.bader@cfbcom.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CF&B Communication via Globenewswire