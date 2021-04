CFA Society Switzerland confirme Sheila Ohlund dans ses fonctions de CEO

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de CFA Society Switzerland s'est trouvé une nouvelle directrice générale (CEO) en la personne de Sheila Ohlund. Celle qui a assuré l'intérim depuis le second semestre 2020 reprend les rênes de l'institut comme titulaire à compter de ce jeudi 1er avril.

Titulaire de deux masters du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de la London School of Economics, ainsi que d'un certificat en innovation et entrepreneuriat de l'université de Stanford, Mme Ohlund a débuté sa carrière comme experte comptable auprès du cabinet d'audit Price Waterhouse.

Elle justifie de plus de vingt ans d'expérience dans la recherche sur les investissements et la gestion de portefeuille dans des groupes financiers internationaux, notamment American Express, Banque Rothschild et SBC Brinson/UBS, précise l'association regroupant les professionnels de l'investissement dans un communiqué.

Après avoir oeuvré de nombreuses années en tant que bénévole au sein du conseil d'administration de CFA Society Switzerland, elle a officié comme CEO par intérim pendant six mois en 2020.

Fondée en 1996, CFA Society Switzerland fait partie du réseau mondial des sociétés membres du CFA Institute et représente les intérêts de plus de 3200 professionnels de l'investissement en Suisse par le biais de la défense des intérêts, de l'éducation, d'événements et du développement professionnel.

