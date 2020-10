CFDT Confédération Français : Brief Conjoncture octobre 2020

Le PIB de la zone OCDE accuse une chute sans précédent. La reprise d'activité estivale a été rapide et importante mais s'essouffle alors que les niveaux d'activité sont restés inférieurs à ceux d'avant-crise.L'impact sur le marché du travail risque de perdurer jusqu'en 2021, au détriment des plus vulnérables. Tout l'enjeu des plans de relance sera d'éviter la perte de capacité de production et de parvenir à créer des emplois. Pour ce faire, il faudra aussi développer la qualité des richesses produites, en termes environnemental et social.