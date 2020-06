CFDT Confédération Français : La CFDT va droit au But !

Proximité, proximité et encore proximité ! Ce pourrait être le leitmotiv de la section CFDT de But, le groupe de magasins d'ameublement et d'électroménager. « C'est du boulot, du dialogue, du suivi mais on privilégie toujours le contact physique », commence Yves Furno, le délégué syndical central (DSC) CFDT. En ces temps de distanciation sociale, le contact physique a quelque chose de paradoxal mais c'est pourtant ce sur quoi la section CFDT a bâti un succès qui ne se dément pas depuis 2008 et les débuts du dialogue social dans l'entreprise.

« Avec cinq développeurs quasi permanents - qui sont Dominique Jouassin, le délégué syndical national, Sébastien Duboc, Ludovic Dehon, Denis Manas et Jean-Philippe Langelotti - auxquels s'ajoutent régulièrement trois autres militants, nous quadrillons le terrain du mieux que nous pouvons. Et ce n'est pas facile, car nos 210 magasins sont répartis sur tout le territoire national. Cela veut dire que l'on passe beaucoup de temps en déplacements, explique le DSC. C'est le prix à payer pour obtenir de bons résultats. »

L'équipe utilise tous les moyens de communication. Internet, le téléphone et les SMS « servent à préciser l'état général dans la boîte » mais les développeurs préfèrent toujours se déplacer. « La situation peut être radicalement différente d'un magasin à l'autre, même s'ils ne sont distants que d'une cinquantaine de kilomètres, observe-t-il. Rien de tel qu'un déplacement pour évaluer le climat détestable ou sympathique de tel ou tel établissement. »

En 2019, 15 % d'adhésions supplémentaires

Cette volonté de se tenir aux côtés des salariés exige une grande disponibilité de la part de l'équipe qui, en parallèle, continue de travailler. « Il arrive que nous recevions une centaine d'appels par semaine en fonction des moments de tensions. C'est le cas en ce moment avec la crise du Covid-19. Les salariés sont inquiets, certains stressent, d'autres se demandent comment ils seront payés au chômage partiel. Il nous faut faire beaucoup de pédagogie. On s'engage toujours à répondre », confirme Yves Furno, qui n'oublie jamais de défendre les valeurs CFDT. Et ça paie : l'an passé, la section a enregistré 15 % d'adhésions en plus ; elle compte désormais 500 adhérents.

C'est également cette volonté de rester auprès des salariés qui a conduit la section à choisir un mode de représentation non nationale mais par établissement. Elle a un peu perdu en représentativité, certes, mais a presque réussi à maintenir le nombre d'élus sur le terrain (174 contre 180 auparavant) en passant du comité d'entreprise traditionnel au CSE. « Avec une représentation au niveau national, nous aurions perdu nombre d'élus et beaucoup de notre connaissance du terrain. »

Ces bons résultats offrent également un rapport de force favorable à la section, qui a réussi à obtenir un bon accord de chômage partiel. « Les relations sociales dans l'entreprise ne sont pas faciles mais on parvient quand même à avancer. Cet accord a été compliqué mais nous avons obtenu la majeure partie de ce que nous avions demandée. Le 28 avril dernier, nous avons fait une demande officielle suivie d'un tract, pour ouvrir une négociation sur le chômage partiel partagé. Nous nous sommes réunis et avons trouvé un accord après trois conférences téléphoniques. C'est avec fierté que nous avons signé cet accord, dont nous sommes à l'origine », explique le DSC.

L'accord tout en souplesse décroché par la CFDT

Ledit accord prévoit notamment la mise en place d'une journée de chômage partiel par semaine pour tous les salariés, y compris les temps partiels à 24 heures hebdomadaires et les encadrants. Il acte la fermeture des magasins à l'Ascension, la Pentecôte, le 14 juillet et le 15 août. Il prend également en compte les salariés dont l'enfant est handicapé, qui restent rémunérés à 100 % du net. Les salariés dont l'enfant de moins de 16 ans ne peut être accueilli à l'école bénéficient quant à eux d'une activité partielle payée à 70 % du brut. Enfin, une commission de suivi de l'accord se réunira tous les quinze jours.

« C'est un accord tout en agilité et en souplesse qui peut être suspendu lors de la reprise, commente le délégué syndical central. C'est le cas ces jours-ci [le 20 mai], les magasins ne désemplissent pas. Ils réalisent des chiffres d'affaires compris entre 150 et 180 % de ce qu'ils font habituellement. Les clients ont reporté leurs achats pendant deux mois et la concurrence n'a pas encore rouvert. Ça génère un peu de stress chez certains salariés mais les consignes de sécurité avec les gestes barrières et la distanciation physique sont bien respectées. En fait, chez But, et contrairement aux autres organisations qui promettent n'importe quoi, la CFDT est perçue comme l'organisation qui obtient des résultats. » Et elle en est bien récompensée !

dblain@cfdt.fr