CFDT Confédération Français : La prévention et la réduction du chômage de longue durée dans une perspective d'action territoriale

La CFDT se retrouve bien dans la plupart des propositions en commençant par la prévention :

Une nouvelle stratégie productive porteuse d'emplois ;

Le recours à l'activité partielle dont l'élargissement et la prolongation sont demandés ;

Le rôle des branches et des entreprises dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'action pour la santé au travail dans l'entreprise.

Ces sujets relèvent du dialogue social et de la responsabilité sociale des entreprises qui aurait méritée d'être plus affirmée.

Dans un contexte de réformes de la formation, de l'insertion et des premiers effets négatifs des décrets sur l'assurance chômage dont nous continuons à demander l'abandon, l'avis prend l'angle du territoire, de la construction de parcours d'insertion sociale et professionnelle et de la qualité de l'accompagnement des personnes.

En ce sens, il invite les régions à promouvoir le travail en réseaux et la coopération entre les acteurs économiques, de l'insertion, du service public de l'emploi et de la formation, dans le cadre d'un consortium. Il s'agit de construire et d'optimiser l'accompagnement.

Tout aussi important serait :

Le renforcement de la compétence économique des régions pour anticiper les mutations économiques et promouvoir la GPEC territoriale ;

La contractualisation entre l'Etat, la région et ses déclinaisons territoriales pour assurer l'accueil des chômeurs ;

L'organisation avec les acteurs du monde économique, de campus régionaux de l'inclusion ;

L'utilisation de la clause sociale, par les collectivités locales et les entreprises, en faveur de l'insertion.

Par ailleurs, le PIC (Plan d'investissement dans les compétences), l'expérimentation 'Territoires zéro chômeur de longue durée' ou des dispositifs de formation innovants doivent être soutenus. Le PIC démontre son efficacité, il faut donc le prolonger au-delà de 2022 et l'élargir aux salariés de faible qualification dont l'emploi est menacé.

La CFDT a voté l'avis.