CFDT Confédération Français : Le logement, à la croisée des enjeux économiques, sociaux, écologiques, territoriaux... et syndicaux

Le secteur du logement est un marché clé de l'économie française. Mais il est beaucoup plus que ça ! Soutien à l'activité économique, lutte contre les inégalités sociales et territoriales, transition énergétique... le secteur du logement offre plusieurs leviers d'action pour mettre en œuvre une croissance durable, résiliente et inclusive. Pour la CFDT, c'est le sens d'une approche syndicale visant à (ré)articuler autour du logement les questions économiques, sociales, écologiques et territoriales.