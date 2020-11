CFF Cargo supprime des postes de conducteurs de locomotives

Berne (awp/ats) - Les CFF suppriment des postes de conducteurs de locomotives dans le transport de marchandises. Quarante-cinq emplois sont concernés à Arth-Goldau (SZ) et quatre à Brigue. L'entreprise invoque l'achèvement de la NLFA et l'évolution de l'économie à l'appui de sa décision. Les CFF font en revanche face à une pénurie de conducteurs pour le transport de passagers.

L'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) est un pas important pour le renforcement du transport de marchandises par le rail, en Suisse, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe, soulignent les CFF dans un communiqué publié lundi soir. Cela a aussi des conséquences sur le fonctionnement du trafic de marchandises en Suisse.

La pandémie actuelle et la stagnation de l'économie qui lui est liée ont en outre entraîné une diminution du trafic international à Arth-Goldau et Brigue. Cela a pour conséquence que les conducteurs de locomotives de CFF Cargo ne pourront plus être employés à plein déjà en décembre 2020 lors du changement d'horaire.

Le changement de conducteurs se fera dorénavant à Bâle et Chiasso et les arrêts en Suisse centrale ne seront plus possibles pour des raisons opérationnelles. Une situation qui pourrait toutefois changer d'ici fin 2022.

Pénurie ailleurs

D'un autre côté, les conducteurs de locomotives manquent pour le transport de passagers en plusieurs endroits. Un groupe de travail a recensé 35 postes à l'intention des conducteurs d'Arth-Goldau dans ce secteur, chez CFF Cargo International et dans d'autres dépôts de Cargo. D'autres devraient suivre.

Le changement pourrait intervenir à partir de janvier 2021 et être terminé au plus tard en décembre 2022. A Brigue, quatre conducteurs pourraient passer de CFF Cargo au transport de passagers.

ats/rp