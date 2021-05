CFF: Mathieu Fleury, nouveau directeur général de Lémanis

Genève (awp/ats) - Mathieu Fleury, actuel chef de l'unité clients aux CFF, reprend la direction générale de la société Lémanis dès le 1er juin. Il succède à Mario Werren, qui a pris en mai de nouvelles fonctions à la division voyageurs des CFF.

A la tête de Lémanis SA, filiale des CFF (60%) et de la SNCF (40%) en charge de l'exploitation du Léman Express, Mathieu Fleury dirigera le plus grand RER transfrontalier d'Europe mis en service en décembre 2019. Quelque 240 trains circulent chaque jour de part et d'autre de la frontière, sur un réseau de plus de 230 km et comptant 45 gares, a rappelé jeudi Lémanis.

" Je prends mes fonctions après une phase de mise en place extrêmement complexe et me réjouis d'accompagner la montée en puissance de ce projet-phare, qui transforme en profondeur la mobilité de plus d'un million d'habitants. L'orientation clients sera ma priorité", a déclaré le nouveau directeur, cité dans le communiqué.

La société Lémanis est chargée de la coordination, de la planification de l'offre ainsi que du marketing et de la communication du Léman Express. Elle garantit en outre la qualité de l'exploitation, de la production et de l'information à la clientèle.

Précédemment, Mathieu Fleury a occupé le poste de directeur administratif de la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg. Il a également été secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs pendant huit ans. Avocat de formation, Mathieu Fleury a dirigé la Fédération suisse des journalistes (aujourd'hui "impressum") de 1999 à 2008.

Mathieu Fleury était déjà en contact avec les CFF depuis 2017 en qualité de membre des groupes d'experts Léman 2030 et Infrastructure. Il est âgé de 49 ans.

ats/rp