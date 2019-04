CFF: RailAway a attiré davantage de voyageurs en 2018

Berne (awp/ats) - RailAway, l'opérateur loisirs des CFF, a attiré en 2018 quelque 7,5 millions de voyageurs. Ce chiffre a augmenté de 12,4% par rapport à l'année précédente.

Pas moins de 7,5 millions de personnes ont voyagé dans le cadre de leurs loisirs. "Cette augmentation est toutefois relative, puisque le décompte comprend désormais les personnes empruntant le trafic régional pour se rendre à une sélection d'événements", indiquent mardi les CFF dans un communiqué.

En revanche, RailAway a enregistré des pertes sur quelques segments touristiques. La phase de transition pour implémenter la stratégie dans les systèmes de vente et des conditions météorologiques défavorables expliquent cette tendance.

La météo tumultueuse du début 2018 a notamment eu de profondes répercussions sur les offres touristiques hivernales. RailAway a accusé un recul de 12,3% par rapport à l'année précédente: seules quelque 98'000 offres ont été vendues. Par ailleurs, certaines stations de ski sont restées inaccessibles aux transports publics pendant plusieurs jours.

L'opérateur loisirs a d'autre part enregistré un recul dans le domaine des offres pour les familles: 148'000 offres combinées vendues, soit 2,5% de moins qu'en 2017. En revanche, le bilan s'avère positif pour les groupes et les écoles: RailAway a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,1% et le nombre de voyageurs de 2,6% par rapport à 2017. Les offres pour les groupes et les excursions scolaires sont donc toujours en vogue.

D'autre part, annoncent les CFF, de plus en plus de clients achètent leurs offres de loisirs sur les canaux numériques. En 2018, la proportion ces offres vendues en ligne est passée de 4,6% à 20%.

