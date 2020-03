CFF: de nombreux clients veulent suspendre leur abonnement général

Zurich (awp/ats) - Les CFF sont actuellement submergés par des demandes de suspension d'abonnements généraux (AG) à cause des restrictions liées au coronavirus et du télétravail. Conséquence, le traitement de ces requêtes dure plus longtemps que d'habitude.

La compagnie ferroviaire demande à ses clients de la compréhension pour le délai prolongé du traitement de leur demande de gel de leur abonnement, indique-t-elle mercredi à Keystone-ATS. Le personnel s'y consacre entièrement.

Les détenteurs d'un AG ont la possibilité de geler leur abonnement pendant 30 jours sans payer d'émolument. Les personnes qui ont acheté un billet de train valable avant l'entrée en vigueur des restrictions liées au coronavirus peuvent se faire rembourser.

Cette possibilité vaut pour les billets valables jusqu'au 30 avril. Pour les tickets valables à partir du 1er mai, les CFF informeront ultérieurement.

ats/al