CFF: l'offre du Léman Express revient à la normale dès le 5 avril

Genève (awp/ats) - L'offre Léman Express reviendra à la normale dès le 5 avril. Un effectif suffisant d'agents CFF ont en effet été formés à la conduite des trains transfrontaliers, a indiqué lundi la société Lémanis, l'opérateur du Léman Express.

Concrètement, dès le 5 avril, il y aura de nouveau six fréquences par heure entre Genève et Annemasse, avec la réintroduction de trains Léman Express toutes les quinze minutes. Les RegioExpress des CFF entre Annemasse et Saint-Maurice, via Lausanne et Vevey, reprendront leurs relations normales toutes les 30 minutes.

Enfin, les relations directes sur les lignes L2 et L4 entre Annecy/Annemasse et Coppet sans changement seront de retour. En revanche, l'offre nocturne du week-end entre Coppet et Annemasse demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire.

ats/rp