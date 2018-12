CFF: le Valais, place d'essai pour les transports ultra-rapides

Sion (awp/ats) - Collombey-Muraz (VS) va être le premier site en Europe à tester un "hyperloop", le train du futur. Il s'agit d'un transport à très grande vitesse dans des tubes sous vide. La construction du tronçon d'essai est prévue en 2019.

"EuroTube amorce un partenariat avec les CFF afin de construire en Valais une installation de recherche de trois kilomètres et un tronçon d'essai pour des transports à grande vitesse sous vide", ont indiqué les CFF jeudi dans un communiqué. La commune de Collombey-Muraz a été choisie car elle propose un terrain adéquat, "très plat et présentant très peu d'obstacles".

La construction du tronçon d'essai devrait débuter au plus tôt dans la deuxième moitié de l'année 2019. L'hyperloop est conçu pour rouler jusqu'à 1100 km/h, mais "le tronçon d'essai et de recherche de Collombey-Muraz sera conçu pour des vitesses allant jusqu'à 900km/h", précisent les CFF.

Une poignée dans le monde

Les capsules sont transportées dans des tubes sous vide. A terme, le train du futur doit transporter des passagers et des marchandises.

Les possibilités de tester en conditions réelles les tubes et les capsules de transport sont encore rares. En Europe, il n'existe pour l'heure aucun tronçon d'essai et dans le monde "il n'y en a que quelques-uns", selon les CFF.

Grâce au tronçon d'essai valaisan, les CFF comptent acquérir "une expérience importante en matière de construction et d'exploitation de ce système de transport prometteur". EuroTube se présente comme "une organisation de recherche et de développement technologique à but non lucratif qui élabore des bancs d'essai modernes pour des transports terrestres sous vide à très grande vitesse respectueux de l'environnement"

