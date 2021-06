CFF: les liaisons internationales avec l'Italie renforcées

Berne (awp/ats) - L'embellie sur le front de la situation sanitaire profite au trafic ferroviaire international. L'offre de voyages des CFF entre la Suisse et l'Italie passera à partir du 13 juin de 35% à 60% de l'horaire appliqué en temps normal.

Dans le détail, les CFF ont communiqué vendredi la mise en service d'un train supplémentaire entre Milan et Genève. La liaison directe Genève-Venise est à nouveau disponible.

Sur l'axe du Lötschberg, deux trains supplémentaires Bâle-Milan sont prévus, ainsi qu'une liaison Milan-Bâle-Francfort. Enfin, trois trains supplémentaires sont ajoutés sur l'axe du Gothard, entre Zurich/Bâle et Milan, entre Zurich et Venise, ainsi qu'entre Francfort - Lucerne et Milan.

Pour mémoire, les liaisons internationales vers la France ont repris à la mi-mai. Quatre liaisons sont proposées au départ et à destination de Genève, deux de Lausanne et trois de Zurich.

ats/ck