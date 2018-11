CFF: les nouveaux trains duplex de Bombardier arrivent en Suisse romande

Olten SO (awp/ats) - L'horaire 2019 des CFF entre en vigueur le 9 décembre. Avec lui, les nouveaux trains duplex de Bombardier débarquent en Suisse romande et la première phase du Léman Express démarre. L'offre sera en revanche réduite en soirée au départ de Lausanne en raison de travaux.

La Suisse romande bénéficiera de la mise en circulation progressive des nouveaux trains à deux étages de Bombardier, ont annoncé lundi les CFF lors d'une conférence de presse à Olten (SO). Les Duplex TGL seront déployés sur l'axe Genève-Aéroport-Berne-Zurich-St-Gall. Ils circuleront aussi comme InterRegio sur le tronçon Bâle-Zurich-St-Gall-Coire.

Ces trains peuvent atteindre 400 mètres de long et offrir jusqu'à 1300 places assises, soit 10% de plus que les duplex actuels. Ils peuvent être couplés ou séparés pour s'adapter au flux de passagers. Ils sont étanches à la pression, ce qui réduit la sensation désagréable dans les oreilles survenant dans les tunnels et lors de croisements de trains à vitesses élevées.

Les véhicules sont en outre équipés d'un nouveau dispositif qui permet d'augmenter la vitesse dans les courbes et de réduire le temps de trajet. Grâce à des moteurs de dernière génération peu gourmands en énergie, les rames automotrices peuvent accélérer rapidement sans consommer trop d'énergie.

Cinq ans de retard

Soixante-deux de ces trains destinés aux grandes lignes ont déjà été commandés à Bombardier en 2010 par les CFF pour un total de 1,9 milliard de francs suisses. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire du rail. Les livraisons auraient dû intervenir dès 2013, mais les retards se sont accumulés. Six premières rames ont finalement été mises en service en février dernier entre Berne et Zurich.

L'Office fédéral des transports (OFT) a délivré mercredi dernier une autorisation provisoire de deux ans pour les Duplex TGL. Des conditions liées au système européen de contrôle des trains (ECTS) doivent encore être remplies pour un feu vert définitif. En outre, l'OFT attend la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) sur un recours d'Inclusion Handicap.

Toujours dans le domaine des trains à deux étages, la ligne du Simplon s'ouvre au passage de telles compositions. Tout le parcours de Lausanne à Brigue (VS) a été adapté au gabarit des duplex.

Première étape du Léman Express

Parmi les autres nouveautés de l'horaire 2019, la généralisation de la fréquence au quart d'heure entre Lancy-Pont-Rouge (GE) et Coppet (VD) constitue la première étape du Léman Express. Introduite aux heures de pointe en juin 2018, elle sera étendue du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00.

A un niveau plus international, dix liaisons quotidiennes entre Bienne (BE) et Delle (F) seront prolongées jusqu'à Belfort-Montbéliard (F). Les voyageurs pourront y prendre le TGV pour Paris, Lyon, Luxembourg ou Marseille.

Perturbations dues aux travaux

Des travaux vont entraîner des modifications d'horaires et des interruptions temporaires de trafic sur plusieurs lignes en Suisse romande. L'offre sera réduite sur les tronçons Lausanne-Genève-Aéroport et Lausanne-Brigue du dimanche au jeudi dès 20h00. Cela pour permettre l'avancement du chantier Léman 2030 notamment.

D'importants travaux de renouvellement des infrastructures et de la voie ferrée auront des répercussions ailleurs. Des interruptions de plusieurs semaines sont prévues sur les lignes Yverdon-Yvonand (VD), Moudon-Palézieux (VD), La Chaux-de-Fonds-St-Imier-Bienne (NE/BE) et Fribourg-Grolley/Morat (FR), principalement durant l'été. Des services de bus seront mis en place.

Meilleure offre en Suisse orientale

Côté alémanique, les principaux changements concernent les liaisons entre Zurich et la Suisse orientale. Aux heures de pointe, quatre trains des grandes lignes circuleront désormais par heure, au lieu de trois, entre la plus grande ville de Suisse et St-Gall dans les deux sens. La durée du trajet entre Zurich et Romanshorn (TG) sera par ailleurs raccourcie de quatre minutes.

A noter que le baptême d'un nouveau train qui devait avoir lieu lundi à Olten à la fin de la conférence de presse des CFF est tombé à l'eau. Un accident de personne s'est produit dans la gare et l'ex-régie a préféré renoncer à la cérémonie.

ats/rp