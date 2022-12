CFF: plus de 10% de postes supplémentaires aux ateliers de Bellinzone

Bellinzone (awp) - Le nombre de postes de travail aux nouveaux ateliers des Chemins de fer fédéraux (CFF) à Bellinzone sera supérieur de plus de 10% aux 360 annoncés il y a une année, et près du double par rapport aux indications fournies en 2017 sur le projet devisé à plus d'un demi-milliard de francs suisses.

Il y aura "au moins 400 postes à temps plein", auxquels viendront s'ajouter 80 apprentis - au lieu des 60 initialement prévus - a précisé vendredi dans les colonnes de La Regione un porte-parole de l'ex-régie fédérale, confirmant dans la foulée que les ateliers devraient bien être opérationnels dès décembre 2026.

Et de préciser que les nouveaux effectifs seront engagés "tout de suite" et pas seulement en 2030 comme le craignaient les représentants du personnel. L'augmentation des effectifs est à mettre au crédit de plusieurs gros contrats, notamment la révision des trains Astoro "pour laquelle les heures de production prévues ont sensiblement augmenté", ainsi que des trains du réseau régional zurichois (S-Bahn).

Le quotidien tessinois rappelle que la commande Astoro a déjà débuté ces derniers mois dans les anciens ateliers, où des millions ont été investis et un hangar de 220 mètres aménagé afin de permettre, jusqu'à la mise en service des nouvelles installations fin 2026, la rénovation, la modernisation et la maintenance des rames utilisées sur l'axe Allemagne-Italie via le Gothard et le Simplon.

En 2023, ce pan d'activité devrait représenter à lui seul plus de 400'000 heures de travail, un chiffre autrefois considéré comme inatteignable.

Les CFF avaient annoncé en décembre 2021 un investissement de 580 millions de francs suisses dans les nouveaux ateliers d'Arbedo-Castione, auquel la ville de Bellinzone et le canton participeront respectivement à hauteur de 20 et 100 millions de francs suisses. Le porte-parole des CFF a assuré qu'aucune rallonge budgétaire n'était à l'ordre du jour, malgré le renchérissement considérable de certains matériaux de construction comme l'acier et le béton.

