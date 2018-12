CFM Indosuez Wealth : Mathieu Ferragut est nommé Directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mathieu Ferragut est nommé Directeur général de CFM Indosuez Wealth, filiale du groupe Indosuez Wealth Management à Monaco, à compter du 3 décembre 2018. Entré au Crédit Lyonnais de Singapour en 1996 comme chef de projet puis Chief Operating Officer (COO) pour la région Asie, Mathieu Ferragut a rejoint en 2000 la filiale du Crédit Lyonnais à Miami en tant que Responsable de la Conformité et COO. En 2007, il est nommé Directeur général adjoint de CA Indosuez Wealth (Miami), puis Directeur général.Il supervisait jusqu'à présent les activités du groupe Indosuez dans les Amériques, comme Responsable de la zone Amériques depuis juin 2013 et Directeur général de CA Indosuez Wealth (Miami) depuis 2016 (fonction qu'il avait occupée de 2008 à 2013).Mathieu Ferragut est diplômé de l'ISC Paris, titulaire d'un DESS Marchés financiers et Finance internationale de l'Université d'Aix-Marseille.