CFSC-OPEC célèbre le soutien de longue date de Bell au programme OPE+ et son soutien de l'initiative Engagement du PDG

MONTRÉAL, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) est reconnaissante envers le soutien continu de Bell envers le programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+), et pour s'être jointe aux entreprises canadiennes d’envergure qui participent à lancer l'initiative Engagement du PDG.



Cette campagne initiée par Microsoft Canada est un effort conjoint de plusieurs entreprises du Canada pour confier leur technologie usagée au programme OPE+ du gouvernement du Canada.

« En prêtant sa voix à cette importante initiative et en exprimant son soutien envers le programme OPE+, Bell contribue à réduire les fossés numériques au Canada », a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. Comme partenaire de longue date de ce programme, Bell joue un rôle important quand il est question de fournir aux Canadiens à risque d'être exclus de l'économie numérique les outils et les opportunités dont ils ont besoin pour y participer, ce qui est l'un des principaux objectifs du programme. »

Depuis 1993, le programme OPE+ a remis à neuf et distribué plus de 1,7 million d'ordinateurs parmi des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des familles admissibles à faible revenu. Les stages rémunérés du programme fournissent également une expérience de travail profitable à de jeunes Canadiens qui aident à remettre à neuf la technologie usagée tout en acquérant des compétences numériques essentielles.

« Bell est fière de son soutien de longue date envers le programme OPE+ visant à fournir aux Canadiens à risque les outils dont ils ont besoin pour tirer pleinement parti de l'accès à large bande afin d'atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et de développement personnel, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Nous envisageons avec enthousiasme la continuité de notre partenariat avec le programme OPE+ pour atteindre l'objectif de Bell qui est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

« L'année qui s'est écoulée a plus que jamais mis l'emphase sur l’importance de mettre la technologie entre les mains des Canadiens en difficulté, et nous ne pourrions pas y arriver sans le soutien de partenaires tels que Bell », a ajouté M. Harper-Merrett.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus est un programme national de partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones et des personnes admissibles à faible revenu. Ce programme est financé par le Gouvernement du Canada.

À propos de CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l’excellence – Canada inc.| Computers for Success –Canada Inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'inclusion numérique et de développement économique d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Les services de CFSC-OPEC comprennent la gestion de projets, les communications, le développement de partenariats et la planification stratégique.

