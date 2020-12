CGG: CGG Convertit Un Crédit Vendeur en Actions Shearwater

CGG Convertit Un Crédit Vendeur en Actions Shearwater

Paris, France – le 30 décembre 2020

CGG annonce la conversion le 29 décembre 2020, d’un « Crédit Vendeur » émis par Shearwater Geoservices Holding AS (SGS) « Shearwater », le 8 janvier 2020 pour un montant de 49 399 176 US$ en une participation dans SGS. Dans le cadre de cette transaction, CGG a souscrit à 1 958 248 actions de catégorie A, ce qui correspond à 3,30 % du total des actions en circulation et à 3,34 % des actions de SGS détenant des droits de vote.

