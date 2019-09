CGG : entouré après un relèvement d'objectifs

02/09/2019 | 15:17

CGG bondit de près de 12% et caracole en tête du SBF120 parisien, après un relèvement par le groupe de géosciences de ses objectifs 2019, compte-tenu d'une bonne activité commerciale estimée au troisième trimestre.



Il estime en effet que son chiffre d'affaires des activités sur le trimestre en cours devrait dépasser 350 millions de dollars, soit environ 10% de plus que le consensus, en raison de fortes ventes multi-clients et d'une demande soutenue en géoscience et équipement.



Aussi, il prévoit pour 2019 un chiffre d'affaires des activités en croissance de plus de 10%, une marge d'EBITDAs autour de 50%, un résultat d'exploitation de l'ordre 200 millions de dollars et un cash-flow net positif, là où les analystes l'anticipait légèrement négatif.



