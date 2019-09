CGG : gain d'un contrat majeur de traitement de données avec BHP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG annonce l’attribution à son activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience d’un contrat majeur de traitement de données sismiques à grande échelle dans le bassin Orphan au large de la côte est du Canada par la société BHP. Le groupe s'engage à améliorer significativement et dans les meilleurs délais l’imagerie du sous-sol de cette zone pour appuyer les décisions d'exploration et de production à venir et ce grâce à ses technologies de haut de gamme et à une étroite collaboration avec les équipes de géophysiciens en imagerie et en interprétation de BHP.