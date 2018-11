CH Media et Audienzz renforcent leur partenariat

Zurich (awp) - CH Media, né de la fusion entre AZ Medien et des médias régionaux du groupe NZZ, a renforcé sa coopération avec le spécialiste du marketing numérique Audienzz, ont annoncé lundi les deux sociétés. Ce dernier sera désormais en charge de la promotion de l'ensemble des titres nationaux.

Les détails financiers de cet accord n'ont pas été précisés dans le communiqué.

Dès janvier, Audienzz reprendra en exclusivité la promotion des contenus numériques de CH Media, notamment des sites aargauerzeitung.ch, bzbasel.ch, tagblatt.ch, luzernerzeitung.ch, radio24.ch, argovia.ch, swissmom.ch et wildeisen.ch.

CH Media renforce aussi sa présence auprès des clients locaux et régionaux en Suisse centrale et de l'est.

Le groupe de médias touche environ deux millions de lecteurs en Suisse alémanique. Il publie notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt.

CH Media est opérationnel depuis le 1er octobre. Le groupe est né de la fusion d'AZ Medien avec les médias régionaux du groupe NZZ, qui participent à parts égales à la nouvelle société anonyme, cotée en Bourse.

