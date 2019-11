CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DE PERNOD RICARD

Pernod Ricard USA et North America

Pernod Ricard Winemakers Et Pernod Ricard Pacific

Communiqué – le 7 novembre 2019

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce que Paul Duffy, Chairman & Chief Executive Officer de Pernod Ricard North America, et membre du Comité Exécutif du Groupe (COMEX), a fait part de son intention de quitter le Groupe pour revenir en Irlande. Il sera remplacé à compter du 2 décembre 2019 par Ann Mukherjee, actuellement Global Chief Commercial Officer de S. C. Johnson & Son, groupe familial dédié à la fabrication de produits d’entretien ménagers et professionnels. Paul exercera son mandat jusqu’à cette date.

À cette occasion, Alexandre Ricard, Chairman and Chief Executive Officer de Pernod Ricard, a voulu remercier Paul pour le temps et l’engagement qu’il a consacrés à Pernod Ricard au cours d'une longue et fructueuse carrière, en déclarant : « Paul restera pour nous tous l'un des membres de notre équipe de direction qui a accompagné la croissance de notre Groupe au cours des 25 dernières années. Nous lui souhaitons le meilleur pour son retour en Irlande. Je suis très heureux d'accueillir Ann au sein de notre Comité Exécutif. Sa très grande expertise marketing et commerciale nous permettra non seulement d’accompagner la transformation de notre Groupe, toujours plus orienté « consommateurs », mais aussi d’accomplir notre objectif principal : l’accélération de notre croissance sur notre premier marché clé, les États Unis. »

Après 32 ans d’une longue carrière au sein de Pernod Ricard, Bruno Rain a décidé de faire valoir ses droits à la retraie et quitte le Groupe et son poste de Chairman and Chief Executive Officer de Pernod Ricard Winemakers.

Bryan Fry, actuellement Managing Director de Pernod Ricard Pacific, est nommé Chairman and Chief Executive Officer de Pernod Ricard Winemakers, et remplacera Bruno à compter du 2 décembre 2019. Il sera rattaché à Christian Porta, Group Managing Director de Global Business Development, et deviendra membre du Comité Exécutif du Groupe (COMEX). Bryan aura pour mission principale l’accélération de la croissance de notre business dans le domaine du vin et sa rentabilité sur le long terme. Pendant les semaines à venir, Bruno accompagnera la transition du nouveau Chairman and CEO.

Alexandre Ricard, Chairman and Chief Executive Officer de Pernod Ricard, a déclaré : « Je tiens à remercier Bruno pour son engagement et sa contribution pendant ces 32 ans au sein de Pernod Ricard. Pendant toutes ces années, il a joué un rôle fondamental dans le développement du Groupe, que ce soit à des postes de Direction au siège, ou auprès des principales sociétés de marques et de marché. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. »

Biographies

Diplômé du Trinity College de Dublin, Paul Duffy a rejoint Pernod Ricard en 1994 comme Assistant Finance Director de l’équipe Treasury/Planning d’Irish Distillers Limited. Il est devenu Finance Director trois ans plus tard, avant d’être nommé Managing Director de Pernod Ricard UK en 2001. En mai 2005, il est revenu en Irlande pour devenir Managing Director d’Irish Distillers, puis il a été à l’origine de l’accélération de la croissance de la marque Jameson, notamment aux États-Unis, où il a occupé le poste de Managing Director de Pernod Ricard USA entre 2008 et 2012. Ensuite, Paul a été nommé Chairman & Chief Executive Officer de The Absolut Company, pour revenir quatre ans plus tard aux États Unis en tant que Chairman & Chief Executive Officer de Pernod Ricard North America, où il a piloté la transformation de l’activité aux États-Unis.

Ann Mukherjee bénéficie de près d’une trentaine d’années d’expérience dans les fonctions marketing et ventes. Américaine, doublement diplômée en Économie et en Théologie de l’Université de Chicago, ainsi qu’en Finances de la Booth School of Business, Ann a débuté sa carrière en 1992 chez Citibank Diners Club au sein du département « nouveaux produits ». En 1994, elle rejoint le groupe Kraft Foods où elle a passé près de 11 ans à gérer un certain nombre de marques clés telles que Kraft Mac & Cheese, Kraft Singles, Taco Bell et Minute Rice, pour ne nommer que celles-ci. En 2005, Ann a rejoint PepsiCo à New York où elle a travaillé pendant dix ans. D’abord nommée Marketing Vice President de la marque Quaker Snacks, c’est en 2014 qu’Ann est devenue President de Global Snacks et de PepsiCo Global Insights. En novembre 2015, Ann a rejoint SC Johnson & Son en tant que toute première Global Chief Marketing Officer de la société. Nommée ensuite Global Chief Commercial Officer, elle a été responsable de la division d’affaires internationales liées aux consommateurs (dont l’activité s’élève à 12 milliards de dollars), présente dans plus de 90 marchés. Ann a reçu de très nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, notamment « Marketer of the Year » par Brand Week, ou son classement dans le Top 50 des Directeurs Marketing les plus influents selon Forbes.

Diplômé de HEC Paris, Bruno Rain a débuté sa carrière en 1984 comme Auditor chez Arthur Andersen. Il a rejoint Pernod Ricard en 1987 en tant qu’Internal Auditor. En 1989, il a été nommé Chief Financial Officer de la Société d’Exportation de Grandes Marques (SEGM), avant de devenir Chief Financial Officer de Pernod Ricard en 1994. Au début de 1997, Bruno est nommé Chief Executive Officer de Pernod Ricard Argentina, puis en 2000 Chief Executive Officer de Pernod Ricard España. En 2006, il est de retour à Paris pour occuper le poste de Managing Director, Group Human Resources. Quatre ans plus tard, il rajoute à son titre la Responsabilité Sociale des Entreprises. Membre du COMEX de Pernod Ricard, Bruno est depuis juillet 2016 basé en Australie en tant que Chairman and Chief Executive Officer de Pernod Ricard Winemakers, où il est responsable des activités du Groupe dans le secteur du vin ainsi que des sociétés de marché du Pacifique.

Bryan Fry est diplômé en Sciences Appliquées de l’Université d’Adélaïde ainsi qu’en Économie de l’Université de New England. Après avoir rejoint Orlando Wyndham Group en 1995 en tant que National Agribusiness Manager, sa carrière internationale a débuté en 1998 où il a été nommé Regional Manager Asia/Pacific d’Orlando Wyndham. Bryan est devenu Global Marketing Manager de Wyndham Estate en mai 2004, puis en 2006 Vice President Marketing de Pernod Ricard Asia à Hong Kong, avant d’être nommé President & Chief Executive Officer de Pernod Ricard Brasil en 2009. Bryan est devenu Chief Executive Officer de Pernod Ricard USA en 2012, et il occupe le poste de Managing Director de Pernod Ricard Pacific depuis 2016.

