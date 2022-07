CHANGES-L'euro chute au plus bas depuis 2003, la récession fait peur

LONDRES, 5 juillet (Reuters) - L'euro est tombé mardi à son plus bas niveau depuis près de 20 ans, la nouvelle envolée des prix du gaz naturel en Europe attisant les craintes de récession alors que le dollar reste favorisé par la remontée des rendements des bons du Trésor américain.

La monnaie unique perdait 1,23% face au billet vert à 10h00 GMT à 1,0293, au plus bas depuis décembre 2002. Il n'avait pas perdu plus de 1% sur une seule séance depuis le 12 mai et sa baisse depuis le début de l'année dépasse désormais 11%.

Pour Derek Halpenny, directeur de la recherche marchés de la banque japonaise MUFG, le risque de voir l'économie européenne basculer dans la récession semble de plus en plus élevé après un nouveau bond de 17% du cours du gaz naturel en Europe continentale et en Grande-Bretagne.

S'ajoute à ce facteur la préoccupation suscitée par de nouveaux signes de tensions internes à la Banque centrale européenne après les critiques de Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, contre le projet de la BCE de soutenir les pays les plus endettés du bloc monétaire.

Les derniers indicateurs économiques européens ajoutent par ailleurs à l'inquiétude des cambistes: les indices d'activité PMI publiés en début de matinée confirment un ralentissement marqué de la croissance dans la zone euro en juin alors que l'inflation reste élevée.

"L'euro va avoir beaucoup de mal à rebondir de manière significative avec la dégradation de la situation en matière d'énergie et l'augmentation marquée des risques pour la croissance économique", estime Derek Halpenny.

Le dollar, lui, affichait une hausse de 1,05% par rapport à un panier de devises de référence incluant l'euro. Le yen, pénalisé depuis plusieurs mois par le creusement de l'écart entre les taux d'intérêt américains et japonais, évoluait tout près de son récent plus bas de 24 ans.

(Reportage Marc Jones, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)