CHANGES-Le rouble à un plus bas historique après la dégradation de la note souveraine russe

MOSCOU, 3 mars (Reuters) - Le rouble russe est tombé à un plus bas historique face au dollar et à l'euro jeudi, après la décision des agences de notation Fitch et Moody's de déclasser la note souveraine de la Russie en catégorie spéculative en raison des sanctions adoptées par les pays occidentaux.

À 09h00 GMT, le rouble perdait à nouveau près de 10% par rapport au dollar à 116,5 et plus de 8% par rapport à l'euro à 125,0 sur le marché moscovite. C'est la première fois de son histoire que la barre des 110 roubles pour un dollar est franchie à Moscou.

La banque centrale russe a imposé une commission de 30% sur les achats de devises étrangères par des individus et sur les opérations de change pour soutenir la monnaie nationale, mais cette décision n'a pas empêché pour le moment le rouble de poursuivre sa dépréciation.

Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, le rouble a perdu environ 30% de sa valeur par rapport au dollar, alors que la Bourse de Moscou est restée fermée.

Le gouvernement russe a ordonné aux exportateurs russes de convertir en roubles 80% de leurs réserves en devises pour soutenir la monnaie nationale mais des files continuent de se former devant les banques russes pour retirer des dollars.

Fitch et Moody's ont dégradé la note souveraine russe dans la nuit de mercredi et jeudi, la plaçant en catégorie spéculative, soit la plus basse. Moody's a justifié cette décision par le fait que les sanctions occidentales visant notamment la banque centrale russe étaient beaucoup plus fortes que ce que l'agence avait jusqu'alors estimé.

S&P avait déjà dégradé la note souveraine russe la semaine dernière. (Bureau de Moscou, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénaukt)