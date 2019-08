CHANGES-Les dépôts à la vue à la BNS suggèrent de nouvelles interventions

(Répétition titre, texte sans changement)

ZURICH, 19 août (Reuters) - Les dépôts à vue à la Banque nationale suisse (BNS) ont augmenté de près de quatre milliards de francs (3,68 milliards d'euros) au cours de la semaine au 16 août, ce qui suggère que la banque centrale est de nouveau intervenue sur le marché des changes pour freiner l'appréciation de la monnaie helvétique.

Les dépôts à vue des banques commerciales auprès de la banque centrale avaient augmenté de 2,8 milliards de francs au cours de la semaine au 9 août, après une hausse de 1,6 milliard la semaine précédente et de 1,7 milliard la semaine d'avant.

"Il est clair que la BNS intervient de nouveau et essaie de freiner l'appréciation du franc", explique Alessandro Bee, analyste d'UBS.

Au total, depuis début juillet, les dépôts à vue à la BNS ont augmenté d'environ 10 milliards de francs.

La BNS a refusé de s'exprimer sur le sujet.

Le franc suisse a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis plus de deux ans face à l'euro, porté par son statut de valeur refuge face à l'escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, au ralentissement économique mondial et à la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord négocié.

Lundi, l'euro s'échangeait autour de 1,0875 franc. En trois mois, la monnaie unique s'est dépréciée de près de 3,5% face au franc suisse.

(Angelika Gruber; Marc Angrand pour le service français)