Quel avenir pour Chevron, Marathon Oil, Phillips 66, Archer Daniels Midland et HollyFrontier ? On apprend que les raffineurs redoublent d’efforts dans le biodiesel, soit les huile et de graisse végétales, pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables. Huiles de Soja, de Colza, et de cuisson seront bientôt les nouveaux pétroles.

