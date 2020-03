CHOCOSUISSE Association of Swiss Chocolate Manuf : L'industrie chocolatière suisse en 2019

Défis et opportunités

Depuis le début de 2019, le franc suisse s'est fortement apprécié face à l'euro. Le désavantage sur le prix des matières premières résultant de la protection de l'agriculture au frontières demeure un autre défi. Suite à la suppression des restitutions de droits de douane à l'exportation, une solution de substitution privée à certes pu être mise en place sans hiatus, mais une portion considérable des moyens financiers alloués jusqu'alors sont désormais affectés à d'autres fins. L'introduction d'un droit de douane mi nimal pour soutenir le sucre suisse a accru le handicap sur le prix des matières premières, alors que la « finition suisse » des prescriptions relatives à la déclaration des produits engendre d'inutiles coûts supplémentaires. Mais 2019 a aussi été synonyme d'opportunités : l'Accord de libre-échange (ALÉ) conclu avec les États du MERCOSUR est susceptible de donner accès sans discrimination à plus de 260 millions de consom matrices et consommateurs. Il importe que cet ALÉ soit rapidement entériné afin d'éviter un désavantage sur le marché sud-américain face aux producteurs de chocolat d'autres pays.

Chiffres-clés de l'industrie chocolatière suisse 2019

Nombre d'entreprises 17 Principaux marchés d'exportation en tonnes Nombre d'employé(e)s 4'607 1. Allemagne 34'129 - femmes 2'178 2. Canada 12'288 3. Royaume-Uni 12'189 - hommes 2'429 4. France 11'464 Ventes de chocolat suisse en tonnes 200'354 5. États-Unis 8'493 - en Suisse 52'773 Importance des catégories de produits - (+ 0,8 %) 147'581 (pourcentage du volume vendu) à l'étranger - tablettes 49,6 % (+ 5,0 %) - confiseries au chocolat 20.0 % Chiffre d'affaires en mio. de francs 1'789 - produits semi-finis (y c. poudres) 19,5 % - petits moulages 6,3 % - en Suisse 776 - autres (articles de fêtes, etc.) 4,5 % (- 4,8%) - à l'étranger 1'013 (+ 6,0%)

CHOCOSUISSE

En tant que Fédération de l'industrie chocolatière suisse, CHOCOSUISSE regroupe tous les fabricants industriels de chocolat et de produits chocolatiers suisses. En plus de la protection de la marque « suisse » pour le chocolat dans le monde entier, la fédération œuvre pour favoriser de bonnes conditions-cadre, une formation initiale et continue adaptée aux besoins et mène des activités sectorielles en gestion durable. En tant qu'organisation patronale, CHOCOSUISSE défend plus de 4'600 emplois intéressants dans l'une des industries helvétiques ayant le plus riche héritage.