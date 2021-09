EQS Group-News: CHRONEXT AG / Mot-clé(s) : Introduction en bourse

CHRONEXT AG: fixe une fourchette de prix de CHF 16 à CHF 21 par action.



28.09.2021 / 07:25





POUR DIFFUSION EN SUISSE - IL S'AGIT D'UNE COMMUNICATION RESTREINTE ET VOUS NE DEVEZ PAS LA TRANSMETTRE OU TRANSMETTRE SON CONTENU À TOUTE PERSONNE À QUI LA TRANSMISSION DE CETTE COMMUNICATION EST INTERDITE PAR LES LÉGENDES CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.



Communiqué de presse

Zoug, Suisse, 28 septembre 2021

CHRONEXT AG fixe une fourchette de prix de CHF 16 à CHF 21 par action.

- L'offre consiste exclusivement en une augmentation de capital et comprend 9 524 000 nouvelles actions, avec une option de surallocation d'un maximum de et jusqu'à 1 428 600 actions, soit 15 % du total des actions vendues lors de l'introduction en bourse (option de surallocation).

- La fourchette de prix implique une taille d'offre d'environ CHF 152 millions à CHF 200 millions, et de CHF 175 millions à CHF 230 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

- Dans l'hypothèse d'un placement intégral des actions offertes et d'un exercice intégral de l'option de surallocation, la capitalisation boursière sera de CHF 520 à 680 millions, avec un flottant d'environ 32,5 %. La capitalisation boursière augmentera encore CHF 540 à 702 millions lors de la conversion d'un emprunt convertible lors de l'introduction en bourse.

- CHRONEXT s'attend à recevoir un produit brut d'environ CHF 152 millions à CHF 200 millions, principalement pour stimuler la croissance organique.

- La période d'offre commence aujourd'hui, le 28 septembre 2021, et devrait se terminer le 6 octobre 2021 ou autour de cette date.

- La cotation et le premier jour de trading devraient avoir lieu le 8 octobre 2021 ou autour de cette date.

Zoug, 28 septembre 2021 - CHRONEXT AG ("CHRONEXT" ou la "Société"), une plateforme numérique leader et en pleine croissance pour l'achat et la vente de montres de luxe neuves et d'occasion, offrant une expérience client exclusive en ligne comme hors ligne, a annoncé aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse (IPO) sur la SIX Swiss Exchange AG (SIX). La publication de la notice d'offre et le début de la constitution du livre d'ordres auront lieu aujourd'hui, 28 septembre 2021.

Résumé de l'Offre

L'Offre annoncée aujourd'hui comprend 9 524 000 nouvelles actions, nouvellement émises à partir du capital-actions ordinaire existant de la Société contre des apports en espèces. En outre, les actionnaires existants mettront à disposition jusqu'à 1 428 600 actions existantes pour une éventuelle surallocation comprenant jusqu'à 15 % des actions vendues lors de l'IPO (option de surallocation). La fourchette de prix pour les actions offertes a été fixée entre CHF 16 et CHF 21 par action et se traduira par une taille d'offre d'environ CHF 152 millions à CHF 200 millions, ou de CHF 175 millions à CHF 230 millions si l'option de surallocation est entièrement exercée.

Après la réalisation de l'Offre et en supposant que la totalité des 9 524 000 nouvelles actions seront vendues dans le cadre de l'offre, les actionnaires existants continueront de détenir environ 22 937 860 actions et 68,0 % des droits de vote de la Société, ou 21 509 260 actions et 63,8 % des droits de vote si l'option de surallocation est exercée en totalité. 1 266 240 actions, soit 3,8 % des droits de vote, seront détenues en propre par la Société. Le flottant sera de 28,2 %, ou 32,5 % si l'option de surallocation est exercée en totalité.

Philipp Man, CEO et cofondateur de CHRONEXT : « L'IPO prévue de CHRONEXT est une étape stratégique importante pour l'entreprise depuis le début de notre voyage en 2013. La cotation à Zurich donnera à CHRONEXT la flexibilité financière nécessaire pour conquérir la croissance dans le secteur des montres de luxe et établir une base solide à partir de laquelle nous chercherons à poursuivre notre expansion organique et inorganique. Je suis ravi que l'intérêt des investisseurs pour notre offre ait été si fort, et j'ai maintenant hâte de franchir cette nouvelle étape en tant que société cotée. »

Le processus de constitution du livre d'ordres commence aujourd'hui, le 28 septembre 2021, et devrait se terminer à 12h00 (CEST) le 6 octobre 2021 pour les ordres des particuliers et des banques privées, et à 14h00 (CEST) le 6 octobre 2021 pour les ordres institutionnels. Le prix final de l'offre devrait être publié le 7 octobre 2021 ou autour de cette date. Le trading des actions, qui devrait avoir lieu le 8 octobre 2021 ou autour de cette date. Le symbole commercial de CHRONEXT sera CXT et son ISIN CH1127278153.

Cette Offre consiste en : (i) une offre publique en Suisse ; (ii) des placements privés dans certaines juridictions en dehors des Etats-Unis et de la Suisse, conformément aux lois régissant les valeurs mobilières applicables et sur la base des exemptions prévues par la Prospectus Regulation ; et (iii) une offre aux Etats-Unis uniquement à des "acheteurs institutionnels qualifiés", tels que définis dans la Rule 144A et sur la base de celle-ci, ou en vertu d'une autre exemption disponible des exigences d'enregistrement du Securities Act, ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences. Toutes les offres et ventes en dehors des États-Unis seront effectuées conformément à la Regulation S du Securities Act.

A la lumière de la croissance rapide de la Société à ce jour, la Société et les actionnaires existants estiment que l'Offre représente une prochaine étape naturelle dans le développement de la société. En particulier, la Société et les actionnaires existants estiment qu'une cotation à la SIX Swiss Exchange offrirait une plus grande flexibilité financière grâce à un accès direct aux marchés des capitaux, et permettrait d'accroître la visibilité, la crédibilité et le profil de la marque de la Société afin de soutenir des opportunités de croissance supplémentaires.

La société prévoit d'utiliser CHF 125 millions du produit net de l'offre pour stimuler la croissance organique. L'accent sera mis en particulier sur le développement de la marque CHRONEXT. À cet égard, la Société prévoit de déployer le produit net de l'Offre pour accroître la notoriété de la marque sur les marchés principaux et établir une présence de la marque dans de nouvelles zones géographiques. Le produit net devrait également être utilisé pour étendre le réseau de lounges de la Société et pour investir davantage dans la technologie de CHRONEXT, en particulier en ce qui concerne l'intégration accrue avec les détaillants et les marques, la poursuite du développement d'une application mobile et la mise en place de la technologie requise pour introduire des produits et services supplémentaires, ainsi que pour l'expansion du fonds de roulement net et le remboursement de la dette. Le reste du produit net de l'Offre est destinée à être utilisée pour financer la croissance inorganique, en particulier dans les zones géographiques principales ainsi qu'aux États-Unis et en Asie.

Le Comité Exécutif de la Société, y compris les fondateurs, ont convenu avec les Gestionnaires[1] d'un blocage pour la période se terminant 540 jours après le premier jour de trading. La Société a convenu avec les Gestionnaires d'un blocage pour la période se terminant 360 jours après le premier jour de trading. Les membres du Conseil d'administration ont convenu avec les Gestionnaires d'un blocage pour la période se terminant 360 jours après le premier jour de trading. Les actionnaires existants fournissant les actions de surallocation (à l'exclusion de tout membre du Comité Exécutif ou du Conseil d'administration) ont convenu avec les Gestionnaires d'un blocage pour la période se terminant 180 jours après le premier jour de trading. Tous les autres actionnaires de la société ont convenu avec les Gestionnaires d'un blocage pour la période se terminant 60 jours après le premier jour de trading.

Conseil d'administration de CHRONEXT

CHRONEXT a procédé à une série de nominations de haut niveau au sein de son Conseil d'administration depuis le début de l'année. L'ancien Senior Vice President EMEA, Jacob Fonnesbech Aqraou, qui a été responsable de l'ascension d'eBay Inc. au rang de place de marché mondiale, a été nommé Président du Conseil d'administration de CHRONEXT. CHRONEXT a également nommé plusieurs cadres supérieurs pour rejoindre son conseil d'administration. Parmi eux, Hamdi Chatti, qui dispose d'une expertise avérée dans l'industrie horlogère grâce à des postes de direction au sein des deux plus grands groupes mondiaux de produits de luxe, LVMH et Richemont. Gary Briggs, un poids lourd du monde du commerce électronique et de l'internet qui a passé cinq ans en tant que CMO de Facebook ; de l'ancienne Chief Brand Officer de Tiffany & Co., Danielle Vitale, qui a 30 ans d'expérience dans certaines des marques de luxe mondiales les plus prestigieuses et les plus connues ; Kristiina Leppänen (Group CFO d'Enics), qui a plus de 25 ans d'expérience dans la finance internationale et la direction d'entreprises en Suisse et à l'étranger ; ainsi que Tamara Lohan, cofondatrice et CEO de Mr and Mrs Smith, et fondatrice, stratège technologique et innovatrice numérique. Enfin, Norbert Platt, l'un des cadres supérieurs les plus performants de l'industrie du luxe et ancien CEO de Richemont et Montblanc, a été nommé Conseiller auprès de la Société.

À propos de CHRONEXT :

La CHRONEXT AG (www.chronext.fr) a été fondée en 2013 par Philipp Man et Ludwig Wurlitzer. Forte de plus de 120 employés, cette plateforme de montres de luxe propose environ 7 000 modèles à la vente. Avec son siège social à Zoug (en Suisse), 9 autres sites en Europe et un à Hong Kong ainsi qu'un atelier de montres pour les contrôles de qualité et d'authenticité, l'entreprise est positionnée au niveau international et garantit un service à la fois rapide et sûr. CHRONEXT simplifie les structures complexités du marché de l'horlogerie et offre à ses clients une expérience d'achat unique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.chronext.com

Contact presse :

Lucas Hermanns

CHRONEXT Service Germany GmbH

+49 171 687 6336

lucas.hermanns@chronext.com



Harald Kinzler

Kekst CNC

+49 69 5060 37576

harald.kinzler@kekstcnc.com

Investisseurs :

Dagmara Robinson

CHRONEXT AG

+41 79 829 06 70

invest@chronext.com

Disclaimer:

Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offres d'achat ou de souscription d'actions. Ce document n'est pas un prospectus au sens de la loi fédérale suisse sur les services financiers et n'est pas un prospectus au sens de toute autre loi applicable. Des copies de ce document ne peuvent être envoyées vers, distribuées dans ou envoyées à partir de juridictions dans lesquelles cela est interdit ou prohibé par la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale avant enregistrement, exemption d'enregistrement ou qualification en vertu des lois régissant les valeurs mobilières de toute juridiction.

Le présent document constitue une publicité au sens de l'article 68 de la loi suisse sur les services financiers. Cette publicité est une communication aux investisseurs dans le but d'attirer leur attention sur les instruments financiers. Les décisions d'investissement relatives aux titres ne doivent pas être prises sur la base de cette publicité.

La décision d'investir dans des titres de CHRONEXT AG doit être fondée exclusivement sur le prospectus par CHRONEXT AG (la "Société") à cette fin. Des copies de ce prospectus (et de ses suppléments) peuvent être obtenues gratuitement auprès d'UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, Case postale, CH-8098 Zurich, Suisse (e-mail : swiss-prospectus@ubs.com). En outre, des exemplaires du présent Prospectus (et de ses suppléments) sont disponibles gratuitement en Suisse auprès de CHRONEXT AG, Investor Relations, Feldpark 9, 6300 Zug, Suisse (e-mail : invest@chronext.com).

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are "qualified investors" within the meaning of Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.

Information to Distributors: Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval process by each underwriter established in the EEA, which has determined that the offered shares (the "Shares") are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom.

The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the underwriters established in the EEA will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares.

Information to Distributors: Solely for the purposes of the product governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the UK Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in paragraph 3 of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; and (ii) eligible for distribution through all per-mitted distribution channels (the "UK Target Market Assessment"). Notwithstanding the UK Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other advisor) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom.

The UK Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the UK Target Market Assessment, the underwriters established in the UK will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties. For the avoidance of doubt, the UK Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of Chapter 9A or 10A respectively of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution channels.

Cette publication peut contenir des déclarations prévisionnelles spécifiques, par exemple des déclarations comprenant des termes tels que "croire", "supposer", "s'attendre à", "prévoir", "projeter", "peut", "pourrait", "sera" ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence substantielle entre les résultats réels, la situation financière, le développement ou les performances de CHRONEXT AG et ceux qui sont explicitement ou implicitement présumés dans ces déclarations. Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier aux déclarations prévisionnelles. CHRONEXT AG n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prévisionnelles ou à leur adaptation à des événements ou développements futurs.

À l'exception de ce qui est requis par la loi applicable, CHRONEXT AG n'a pas l'intention ou l'obligation de mettre à jour, maintenir à jour ou réviser cette publication ou toute partie de celle-ci après la date du présent document.

Aucun des membres du syndicat bancaire ou aucune de leurs entreprises respectives, sociétés affiliées ou aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers, agents, partenaires d'alliance ou toute autre entité ou personne n'accepte de responsabilité ou d'obligation quelconque pour, ou ne fait de déclaration, de garantie ou d'engagement, explicite ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'équité des informations ou opinions contenues dans cette annonce (ou l'omission de toute information dans l'annonce) ou de toute autre information relative au groupe, à ses filiales ou sociétés associées, qu'elle soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition, ou pour toute perte quelle qu'elle soit résultant de l'utilisation de cette annonce ou de son contenu ou de toute autre circonstance liée à cette annonce. En conséquence, chacun des membres du syndicat bancaire et les autres personnes susmentionnées déclinent, dans toute la mesure permise par la loi applicable, toute responsabilité, qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, ou qu'ils pourraient autrement être reconnus avoir en ce qui concerne cette annonce et/ou toute autre déclaration similaire.

[1] Les Joint Global Coordinators et les Joint Bookrunners.