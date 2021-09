CHRONEXT : prévoit une IPO et une cotation à la SIX Swiss Exchange

EQS Group-News: CHRONEXT AG / Mot-clé(s) : Introduction en bourse

CHRONEXT AG prévoit une IPO et une cotation à la SIX Swiss Exchange



10.09.2021 / 07:00





Communiqué de presse

Zoug, Suisse, 10 septembre 2021

CHRONEXT AG prévoit une IPO et une cotation à la SIX Swiss Exchange

- CHRONEXT crée la nouvelle génération d'écosystèmes de montres de luxe sur un marché de plusieurs milliards d'euros largement inexploité et présentant un potentiel de croissance important.

- Le modèle économique hybride unique de CHRONEXT permet à la plateforme numérique de proposer des stocks de première main (1P) et de tierce main (3P), des montres neuves et d'occasion certifiées, et de combiner le meilleur de l'online et de l'offline avec ses 11 salons actuels à travers le monde.

- La plateforme numérique de pointe de CHRONEXT a mis en relation environ 11 millions d'amateurs de montres ayant visité son site Web au cours des douze mois précédant le 30 juin 2021 avec plus de 1'480 fournisseurs dans le monde.

- Partenaire numérique accompagnant ses clients à toutes les étapes de la propriété d'une montre de luxe, CHRONEXT propose 49 marques et a servi plus de 100 000 clients. CHRONEXT a livré dans 62 pays en 2020.

- CHRONEXT est le premier acteur de la région DACH en termes de chiffre d'affaire et affiche un taux de répétition d'achat d'environ 30 % dans les 36 mois, ce qu'elle estime être le meilleur du secteur, tout en étant rentable dès la première commande sur la base de l'économie d'une unité entièrement chargée.

- Ayant augmenté ses revenus à un taux de croissance composé annuel d'environ 104 % depuis sa création et de 47 % depuis 2018, dont une croissance de 18 % en 2020, contre une baisse de 36 % sur le marché global européen du luxe, les revenus de CHRONEXT ont dépassé les 100 millions d'euros pour la première fois en 2020.

- Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, la société vise une croissance des revenus d'environ 40 %. Sur la base de ces attentes, la croissance du chiffre d'affaires devrait presque doubler à court terme, tout en se stabilisant juste au-dessus de 40 %, avec une marge d'ebitda ajusté atteignant les chiffres intermédiaires à moyen terme.

- En tant que partenaire de choix pour les consommateurs, les détaillants et les marques de montres de luxe, CHRONEXT est bien positionnée pour conquérir le vaste marché des montres de luxe en ligne.

- L'offre devrait inclure une composante primaire d'environ CHF 250 mio pour stimuler une croissance organique et inorganique, ainsi qu'une composante secondaire provenant de certains actionnaires existants.

- L'introduction en bourse prévue à la SIX Swiss Exchange est une étape naturelle du développement de CHRONEXT, destinée à renforcer la visibilité de sa marque, sa confiance et son profil mondial.

Zoug, 10 septembre 2021 - CHRONEXT AG ("CHRONEXT" ou la "Société"), une plateforme numérique de pointe et en pleine croissance pour l'achat et la vente de montres de luxe neuves et d'occasion offrant une expérience client exclusive en ligne et hors ligne, annonce son intention de lancer une introduction en bourse ("IPO") et de coter ses actions à la SIX Swiss Exchange (dans la International Reporting Standard). L'IPO est susceptible d'inclure de nouvelles actions provenant d'une augmentation de capital ainsi que des actions secondaires de certains actionnaires existants. Les actions seront offertes à des investisseurs privés et institutionnels en Suisse et à des investisseurs institutionnels dans certains autres pays. L'IPO devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des aléas du marché.

Philipp Man, PDG et co-fondateur de CHRONEXT : « Aujourd'hui est un jour très enthousiasmant pour l'équipe de CHRONEXT. Ayant connu une croissance rapide depuis la création de l'entreprise en 2013, notre objectif est désormais de coter CHRONEXT afin de nous donner la flexibilité financière nécessaire pour capitaliser sur un changement sans précédent dans le secteur de la montre de luxe et de conquérir une croissance supplémentaire dans le marché en ligne structurellement sous-exploité. Nous sommes heureux que notre histoire ait déjà suscité un fort intérêt auprès de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan. »

Jacob Fonnesbech Aqraou, président du conseil d'administration de CHRONEXT : « L'entrée en bourse représente la prochaine étape logique dans le développement de CHRONEXT. Outre le financement de la stratégie de croissance en augmentant la visibilité de la marque, la crédibilité et le profil de la Société, nous pensons que l'introduction en bourse permettra à CHRONEXT de prendre une part supplémentaire du marché en ligne du luxe dur, en croissance rapide et très rentable. »

Description de l'IPO, utilisation du produit de l'émission

Au vu de la croissance rapide de CHRONEXT à l'heure actuelle, la Société et les actionnaires vendeurs estiment également qu'une IPO représente la prochaine étape naturelle dans le développement de la Société. CHRONEXT a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'IPO pour stimuler la croissance organique, élargir l'offre de produits et se développer dans de nouvelles zones géographiques. Le produit net devrait également être utilisé pour étendre le réseau de lounges du groupe et pour investir davantage dans la technologie du groupe, notamment en ce qui concerne une intégration accrue avec les détaillants et les marques, la poursuite du développement d'une application mobile et la mise en place de la technologie requise pour introduire des produits et services supplémentaires. La Société a l'intention d'investir également dans la croissance non organique, en particulier dans les zones géographiques principales ainsi qu'aux États-Unis et en Asie, et dans l'expansion du fonds de roulement net et le remboursement de la dette.

La Société et les actionnaires vendeurs estiment qu'une cotation à la SIX Swiss Exchange AG (SIX) augmenterait la reconnaissance de la marque CHRONEXT, sa crédibilité, sa confiance et son profil pour soutenir des opportunités de croissance supplémentaires, en plus d'offrir une plus grande flexibilité financière grâce à un accès direct aux marchés des capitaux.

L'IPO devrait comprendre une composante primaire d'environ CHF 250 mio et une composante secondaire. En outre, les actionnaires vendeurs mettront à disposition des actions existantes pour une éventuelle surallocation comprenant jusqu'à 15 % des actions vendues dans l'IPO (option Greenshoe). La Société et les membres du comité exécutif, y compris les fondateurs, devraient accepter une période de blocage de 540 jours, du conseil d'administration devraient accepter une période de blocage de 360 jours, les actionnaires vendeurs (à l'exclusion de tout membre du comité exécutif ou du conseil d'administration) devraient accepter une période de blocage de 180 jours, et tous les autres actionnaires existants une période de blocage de 60 jours.

CHRONEXT crée la nouvelle génération d'écosystèmes de montres de luxe sur un marché de plusieurs milliards d'euros largement inexploité et présentant un potentiel de croissance important.

CHRONEXT est la première plateforme numérique d'achat et de vente de montres neuves et d'occasion dans la région DACH en termes de revenus. Partenaire numérique soutenant les clients à toutes les étapes de la propriété d'une montre de luxe, CHRONEXT vend 49 marques et a servi plus de 100 000 clients depuis 2013 et expédié dans 62 pays en 2020. En tant qu'acteur numéro 1 dans la région DACH en termes de chiffre d'affaires, CHRONEXT affiche un taux de répétition d'achat d'environ 30 % dans les 36 mois[1], ce qu'elle estime être parmi les meilleurs du secteur, tout en étant rentable sur la première commande sur l'économie de l'unité à pleine charge, et a dépassé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour la première fois en 2020.

CHRONEXT opère sur un marché largement inexploité avec un potentiel de croissance important. Le marché du premium, du luxe et de l'ultra-luxe était évalué à 55 milliards d'euros en 2019 et devrait atteindre 69-73 milliards d'euros d'ici 2025[2] . La modélisation exclusive de CHRONEXT prévoit une croissance encore plus importante du marché, atteignant 65-90 Mds d'euros d'ici 2025[3] . Le marché des montres de luxe est sur le point de se transformer en un environnement numérique, McKinsey prévoyant une transformation rapide vers un environnement en ligne, allant de 12 % des ventes de montres premium et de luxe ayant lieu en ligne en 2019 à 23 % en 2025. Cette croissance devrait être alimentée notamment par la vente de montres de luxe d'occasion, qui ont tendance à prendre de la valeur avec le temps et sont intrinsèquement adaptées aux ventes en ligne à partir de places de marché de confiance tels que CHRONEXT, compte tenu des processus d'authentification requis. Le segment des montres d'occasion haut de gamme et de luxe devrait atteindre 24 à 26 milliards d'euros d'ici 2025, contre 15 milliards d'euros en 2020, avec une estimation selon laquelle la part des montres d'occasion haut de gamme, de luxe et d'ultra-luxe vendues en ligne passera de 30 % en 2019 à 45 % en 2025[4], faisant d'Internet un canal clé pour l'achat de montres d'occasion haut de gamme, de luxe et d'ultra-luxe.

En tant que partenaire de choix pour les consommateurs, les détaillants et les marques de montres de luxe et en tant que leader établi dans la vente en ligne de montres de luxe neuves et d'occasion, CHRONEXT a l'avantage d'être le premier à saisir la croissance de ce marché. La Société est bien placée pour jeter les bases d'une expansion géographique du marché et pour devenir le leader mondial du marché des montres de luxe en ligne et, plus généralement, de l'espace plus large du luxe personnel, qui devrait atteindre une taille de marché de 330 à 370 milliards d'euros d'ici 2025[5], dans une perspective à long terme.

CHRONEXT a mis en place une plateforme numérique sophistiquée et basée sur les données pour les montres de luxe, en s'appuyant sur un modèle 1P/3P unique, soutenu par une solide base technologique.



La plateforme CHRONEXT a mis en relation environ 11 millions d'amateurs de montres ayant visité son site Web au cours des douze mois précédant le 30 juin 2021 avec 1'480 fournisseurs actifs dans le monde. Alliant commodité, qualité, authenticité et liquidité, la plateforme offre aux clients une expérience utilisateur transparente, une interface simple, un environnement de marque haut de gamme et un contrôle qualité rigoureux.

La plateforme CHRONEXT est conçue autour d'un modèle unique de merchandising hybride 1P/3P. L'entreprise vend des montres sur une base 1P, c'est-à-dire qu'elle les garde en stock jusqu'à ce qu'elles soient achetées par un client, garantissant ainsi la disponibilité immédiate d'articles à forte rotation. CHRONEXT vend également des montres sur une base 3P, c'est-à-dire qu'elle ne s'approvisionne en montres qu'après que le client a passé une commande, ce qui garantit la disponibilité d'une large gamme de produits grâce à un réseau mondial de fournisseurs et réduit le risque lié aux stocks. Dans chaque cas, la montre est achetée et authentifiée par CHRONEXT avant d'être revendue au client, tandis que CHRONEXT conserve également le contrôle total du service avant et après-vente, de la tarification, du traitement des paiements et de l'exécution des commandes et, du fait qu'elle gère la transaction de bout en bout, elle reconnaît l'intégralité du prix de vente comme revenu net. CHRONEXT a créé un « guichet unique » sécurisé pour le client et s'est imposée comme un vendeur identifiable et digne de confiance avec un avantage concurrentiel sur ses pairs.

Le modèle commercial intrinsèquement axé sur les données de CHRONEXT distingue la Société de ses pairs dans le secteur de l'horlogerie. La collecte de données en ligne permet de réaliser des études de marché approfondies, de suivre les données à haute fréquence et d'obtenir des données de transaction intégrées au niveau international.

Le système de gestion des stocks basé sur les données permet de prévoir, de suivre et d'informer CHRONEXT sur l'approvisionnement et la vente de montres de luxe et d'optimiser les processus logistiques de la Société, tandis que le moteur de tarification exclusif de CHRONEXT, qui repose sur une base de données de plus de 200 000 transactions historiques, détermine les prix des montres qu'elle s'approvisionne et vend en fonction des tendances du marché. La plateforme permet de prendre des décisions intelligentes grâce à une pile technologique omnicanale bien intégrée, une plateforme d'achat progressive hautement évolutive et un environnement de transaction sécurisé.

CHRONEXT bénéficie de relations de confiance avec ses clients et fournisseurs

Les processus rigoureux d'authentification et d'assurance qualité en 17 étapes de CHRONEXT, menés par une équipe interne d'experts certifiés dans le domaine des montres, et sa garantie CHRONEXT de 24 mois pour toutes les montres neuves et d'occasion, ont permis d'établir des relations de confiance avec ses clients, comme en témoignent le taux de répétition d'achat de CHRONEXT d'environ 30 % dans les 36 mois[6], la note de confiance actuelle de Trustpilot de 4,8/5 et la note de confiance de Trusted Shops de 4,9/5. L'accès que CHRONEXT offre à une base de clients mondiale, combiné à des points de contact uniques ainsi qu'à un processus de vente pratique et simple, fait de CHRONEXT le partenaire de confiance, également pour les marques et les détaillants.

CHRONEXT a un profil financier attrayant et durable et des perspectives prometteuses

Le profil financier de CHRONEXT est caractérisé par un historique de croissance soutenue avec une économie unitaire attrayante pour stimuler la rentabilité future. En 2020, CHRONEXT a généré 101,29 millions d'euros de revenus. Cela représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 104 % depuis la première année complète d'exploitation de CHRONEXT en 2014, et un CAGR de 47 % depuis 2018. En passant à la vente de montres de luxe de plus grande valeur en 2020, CHRONEXT a pu augmenter la valeur moyenne des commandes (AOV) de 4'604 euros en 2019 à 7'111 euros en 2020, entraînant une économie unitaire rentable avec une marge bénéficiaire brute de 11,2 % et entraînant une augmentation de 17,7 % du chiffre d'affaires en glissement annuel. La croissance de la Société a largement dépassé celle du marché européen du luxe, qui a augmenté à un CAGR de 2 % en 2019, et a diminué de 36 % en 2020.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2021 par rapport au premier semestre 2020, CHRONEXT a augmenté son chiffre d'affaires de 20,3 % à 53,18 millions d'euros (S1 2020 : 44,19 millions d'euros).

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, la Société vise une croissance du chiffre d'affaires d'environ 40 %, grâce à la croissance du volume des commandes et de la valeur ajoutée. Sur la base de ces prévisions, la croissance du chiffre d'affaires devrait presque doubler à court terme, tout en se stabilisant juste au-dessus de 40 %, avec une marge d'ebitda ajusté atteignant les chiffres intermédiaires à moyen terme.

CHRONEXT est gérée par une équipe de gestion expérimentée, dirigée par les fondateurs, et complétée par un conseil d'administration très expérimenté.



Le succès de CHRONEXT est porté par une équipe diversifiée et engagée de passionnés de montres et la société est dirigée par des fondateurs passionnés et ambitieux et un conseil d'administration très expérimenté. CHRONEXT est dirigée par les fondateurs Philipp Man (CEO) et Ludwig Wurlitzer (CPO), dont la passion pour les montres a attiré plus de 120 employés, dont des horlogers qui examinent, authentifient et polissent les montres, et une équipe très expérimentée de membres du conseil d'administration, parmi lesquels Jacob Fonnesbech Aqraou, Gary Briggs, Daniella Vitale, Hamdi Chatti et Kristiina Leppänen, ainsi que Norbert Platt en tant que conseiller de la Société. L'équipe s'est lancée ensemble dans une aventure, animée par une vision commune : rendre le monde des montres de luxe plus sûr et plus pratique et offrir une expérience client exceptionnelle.

CHRONEXT est bien positionnée grâce à des avantages clés par rapport à ses concurrents

Pour l'instant, le marché de la montre de luxe est essentiellement hors ligne et alimenté par la vente de montres neuves dans des magasins de briques et de mortier (POS). Si, aujourd'hui, la majorité des recherches pré-achat se font déjà en ligne, la transaction proprement dite a toujours lieu en magasin. Actuellement, les clients sont confrontés à des listes d'attente, à une sélection hors ligne limitée et à un choix d'articles d'occasion de haute qualité peu ou pas du tout disponible sur le marché.

CHRONEXT pense toutefois que le marché de demain sera défini par le commerce en ligne et l'essor des certified pre-owned (CPO). La vente en ligne sera le canal clé, avec une forte proposition de click & collect et une réduction significative du nombre de points de vente dans le monde. CHRONEXT prévoit que presque tous les processus d'achat de montres de luxe commenceront par une recherche en ligne et seront finalement convertis ou initiés par le commerce électronique.

Ayant connu une croissance importante depuis sa création, CHRONEXT est bien placée pour bénéficier de ces tendances grâce à des avantages concurrentiels clés. Il s'agit notamment d'une large sélection avec une disponibilité supérieure, d'une sélection et d'une expertise solides en matière d'articles d'occasion certifiés, d'un contrôle de bout en bout des transactions et de la propriété de tous les aspects de l'expérience client, de contrôles internes d'authenticité et de qualité pour chaque transaction, d'un impact positif sur la valeur de la marque et d'un modèle commercial hybride qui facilite l'évolutivité.

Les trois piliers de CHRONEXT, moteur de la croissance future

CHRONEXT prévoit d'assurer sa croissance future en s'appuyant sur trois piliers principaux.

Tout d'abord, un élément clé de sa stratégie consiste à élargir sa clientèle. La vente en ligne de montres haut de gamme et de luxe devrait augmenter considérablement dans les années à venir, sous l'impulsion de la génération Y et de la génération Z, natives du numérique, qui devraient contribuer à environ 180 %[7] de la croissance totale du marché du luxe entre 2019 et 2025. D'ici 2025, les dépenses de luxe de ces groupes démographiques devraient contribuer à hauteur de 68 %[8] du marché mondial du luxe. En tant que plateforme de montres de luxe de nouvelle génération technologiquement avancée, CHRONEXT est idéalement positionnée pour capter la croissance des ventes de montres de luxe en ligne. Les activités marketing efficientes et efficaces de CHRONEXT ont pour but d'aider à continuer à gagner de nouveaux clients au sein de ces foules et à fidéliser les clients existants.

Deuxièmement, CHRONEXT entend poursuivre son expansion internationale dans de nouvelles zones géographiques. Soutenue par sa plateforme technologique évolutive, la Société entend poursuivre une stratégie structurée d'entrée et d'expansion sur le marché afin de développer une présence dans le monde entier. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur la consolidation de la position de CHRONEXT en Europe. Ayant récemment pénétré les marchés français, italien et néerlandais, CHRONEXT prévoit de renforcer sa position en créant des pick-up lounges et en développant davantage la présence de sa marque. Par la suite, l'objectif est de s'étendre à l'Espagne, à la Belgique et à certains pays nordiques, puis aux EAU et à l'Australie.

En plus de l'expansion organique dans de nouvelles zones géographiques, les cibles d'acquisition sont surveillées et examinées afin d'identifier les opportunités d'accélérer l'entrée dans de nouvelles régions. Les cibles potentielles comprennent des plateformes de montres de luxe et des ateliers d'horlogerie, principalement dans les régions non stratégiques. De plus, il est prévu d'approfondir et d'élargir les relations avec des partenaires complémentaires, comme des places de marché en ligne, afin d'accroître la présence de CHRONEXT à l'échelle internationale tout en réduisant les risques liés à son entrée sur ces nouveaux marchés.

Troisièmement, CHRONEXT a l'intention de continuer à accroître ses marges bénéficiaires en développant les domaines d'activité et les offres existants, en particulier la vente de montres d'occasion, qui dégage une marge brute plus élevée que la vente de montres neuves : en 2020, les montres d'occasion (environ 24 % du chiffre d'affaires) ont donné lieu à une marge brute de 17 %. La Société s'attend à ce que la part des montres d'occasion augmente considérablement dans les années à venir. Ajouté à cela, de nouveaux services et offres à valeur ajoutée sont prévus pour favoriser l'expansion de la marge et accélérer la convergence vers la rentabilité.

Il est également prévu de stimuler davantage les ventes de montres provenant directement des marques afin d'augmenter davantage les marges bénéficiaires.

À propos de CHRONEXT :

La CHRONEXT AG (www.chronext.fr) a été fondée en 2013 par Philipp Man et Ludwig Wurlitzer. Forte de plus de 120 employés, cette plateforme de montres de luxe propose environ 7 000 modèles à la vente. Avec son siège social à Zoug (en Suisse), 9 autres sites en Europe et un à Hong Kong ainsi qu'un atelier de montres pour les contrôles de qualité et d'authenticité, l'entreprise est positionnée au niveau international et garantit un service à la fois rapide et sûr. CHRONEXT simplifie les structures complexités du marché de l'horlogerie et offre à ses clients une expérience d'achat unique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.chronext.com

Contact presse :

Harald Kinzler

Kekst CNC

+49 69 5060 37576

harald.kinzler@kekstcnc.com



Lucas Hermanns

CHRONEXT Service Germany GmbH

+49 171 687 6336

lucas.hermanns@chronext.com

Investisseurs :

Dagmara Robinson

CHRONEXT AG

+41 79 829 06 70

invest@chronext.com

