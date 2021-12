CIENA, SECURITAS, ZOETIS : vers un record de rachats d'action en 2022 ?

Dividendes et rachats d’actions devraient d’ailleurs continuer à dominer les infos boursières en 2022. Cette année, les rachats d'actions des entreprises du S&P 500, estimé à 850 milliards de dollars en hausse de 63,6 % par rapport à l'année dernière, vont établir un record et il devrait en être de même pour les dividendes. Ciena Corp, Securitas, Stanley Black & Decker, Johnson Controls International, et Zoetis, ont déjà dévoilé leurs plans de rachats d’actions pour 2022.

A voir ici :