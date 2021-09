CIRA s'engage à offrir un Internet plus vert grâce à une nouvelle stratégie de durabilité environnementale

OTTAWA, 20 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA a dévoilé sa nouvelle stratégie de durabilité environnementale visant à contribuer à réduire l’impact environnemental de ses opérations et à promouvoir l’utilisation d’un Internet plus vert au Canada. Cette initiative est un élément clé du plan stratégique sur cinq ans actuel de CIRA visant à adopter des activités plus écologiques et à aider le Canada à atteindre ses objectifs liés aux changements climatiques. La stratégie de durabilité environnementale implique trois piliers : un lieu de travail vert, des opérations vertes et un Internet vert.



CIRA est membre du réseau Green Business Network d’Ottawa, ce qui signifie qu’elle s’est jointe à une communauté d’entreprises à Ottawa qui se sont engagées à réduire leurs émissions. Le siège social de CIRA se trouve dans un bâtiment certifié LEED Or, ce qui permet à CIRA se se rapprocher de l’atteinte de ses objectifs visant à améliorer son rendement en matière de durabilité tout en favorisant une collectivité prospère. Au cours de la première année de sa stratégie, CIRA traitera en priorité la durabilité de ses opérations, ce qui implique de mesurer avec précision l’impact environnemental de tous les centres de données mondiaux de CIRA.

Faits importants

Stratégie de durabilité environnementale de CIRA : trois piliers directeurs

Lieu de travail vert

Ce pilier touche la façon dont CIRA contribue à créer un lieu de travail durable et écologique. Il englobe les éléments suivants :

Le bâtiment de bureaux certifié LEED Or de CIRA

Des efforts de réduction des déchets sur le lieu de travail en améliorant les données sur les déchets, l’efficacité des ressources et la formation des employés

La promotion d’options de transport durable pour les employés (CIRA fonctionne actuellement selon un modèle de travail à distance)



Opérations vertes

Selon un rapport publié en 2019 par The Shift Project, un groupe de réflexion sur la transition du carbone basé à Paris, en France, l’utilisation d’Internet et de technologies de l’information crée plus d’émissions de gaz à effet de serre que l’industrie aérienne, et il est prévu qu’elle produise quatre-vingts pour cent des émissions d’ici 2025. Pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses opérations, CIRA prendra les engagements suivants :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses centres de données grâce à la collecte de données, à des protocoles de réduction de la consommation d’énergie et à la priorisation d’emplacements de centres de données produisant moins d’émissions dans le réseau, dans la mesure du possible

Prévoir un approvisionnement durable lié aux fournisseurs d’équipement

Réduire les émissions liées aux voyages d’affaires



Internet vert

Ce pilier implique les efforts en cours visant à offrir un Internet plus vert en collaboration avec des partenaires externes. Ceux-ci incluent :

Financer des projets Internet liés à des actions climatiques, notamment des recherches sur des centres de données verts

Collaborer avec des fournisseurs pour établir une politique environnementale claire et des critères en matière de durabilité

Communiquer le progrès de CIRA vers ses objectifs de rendement en matière de durabilité



Citations de la direction

« Nous avons été témoins de la façon dont Internet a entraîné des changements fondamentaux dans notre société pendant la pandémie. Ces changements ont réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, ce qui s’est traduit par une diminution du nombre d’automobiles sur les routes et de voyages aériens. L’Internet a prouvé être une force positive importante pour la durabilité environnementale. Nous devons maintenant nous efforcer de rendre l’Internet canadien lui-même vert. »

- Byron Holland, président et chef de la direction, CIRA



« Un Internet vert implique de rendre les opérations plus efficaces et de placer la durabilité au cœur de l’approvisionnement. Nous participerons aux efforts visant à réduire nos émissions en apportant les changements nécessaires à nos opérations, de nos centres de données qui alimentent notre infrastructure DNS mondiale à nos voyages d’affaires internationaux, et ce, afin de minimiser notre impact environnemental.

- Jane Fulford, directrice de l’exploitation, CIRA



À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. L’organisation offre également un registre de qualité entreprise, ainsi que des services de DNS (système de noms de domaine) et de cybersécurité aux organisations de partout au Canada et dans le monde. Étant une organisation à but non lucratif formée de membres, CIRA s’est fixé un objectif bien plus vaste qui repose dans la promotion d’un Internet de confiance pour les Canadiens.