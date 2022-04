Citigroup profite pleinement de son retour en Arabie Saoudite. Le prêteur américain, qui a avait quitté le pays au lendemain des attentats du 11 septembre, et ainsi vexé les saoudiens, a retrouvé les faveurs du royaume. Ces dernières années, la banque a participé aux plus grandes cotations du pays, notamment celle de Saudi Aramco et ACWA Power, la plus grande entreprise d'énergie renouvelable du pays.

