CITIC Securities Co, la plus grande société de courtage chinoise, dévoile un bénéfice 2021 en hausse de 55 %, grâce à des gains importants dans les investissements en valeurs mobilières. Les revenus générés par les investissements en actions ont bondi de 37% et les frais de gestion d'actifs ont augmenté d'environ 41%.

