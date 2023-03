3 mars (Reuters) - CMA CGM a affiché vendredi une baisse de 3,6% sur un an de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 16,89 milliards de dollars (15,91 milliards d'euros), citant les pressions inflationnistes sur la consommation.

Le groupe français, l'un des principaux acteurs mondiaux du transport de conteneurs, a affiché un bénéfice trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 5,69 milliards de dollars, en baisse de 30,9% par rapport à l'année précédente, et a prévenu que le ralentissement devrait se poursuivre en 2023. (Reportage Dina Kartit et Augustin Turpin)