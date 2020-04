CMA CGM : Fin de PSS - Exports Reefer depuis les Etats-Unis vers l'Asie

jeudi 23 avril 2020

Afin de maintenir la fiabilité et l'efficacité de ses services, CMA CGM informe ses clients que la PSS (Peak Season Surcharge) de 650 USD par unité Reefer applicable depuis le 13 mars 2020 est supprimée comme suit :

PSS supprimée à compter du 23 avril 2020 :

Depuis les ports US

Vers l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, la Chine et les RAS de Hong Kong & Macao

