CMA CGM affiche un EBITDA au T2 en hausse à $4,58 milliards

27 août (Reuters) - CMA CGM SA:
* ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE
* POURSUITE DES INVESTISSEMENTS DANS LES ACTIFS INDUSTRIELS
DU
GROUPE : AJOUT DE 14 NAVIRES NEUFS EN PROPRIÉTÉ ET 32 NAVIRES
D'OCCASION À LA FLOTTE EN 2021, AVEC UNE PRIORITÉ DONNÉE À LA
DÉCARBONATION
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 USD 12,41 MDS VERSUS USD 7,00 MDS
IL Y
A UN AN
* EBITDA AU T2 USD 4,58 MDS VERSUS USD 1,21 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T2 USD 3,48 MDS VERSUS USD
136
MLNS IL Y A UN AN
* LA DETTE NETTE S'ÉLÈVE À 14,9 MILLIARDS DE DOLLARS AU 30
JUIN
2021, EN BAISSE DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE
2020
* AIR CARGO : LE GROUPE PRÉVOIT L'ARRIVÉE D'UN AVION
SUPPLÉMENTAIRE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE ET DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS EN 2022
* LES CONTRAINTES SUR LES CAPACITÉS EFFECTIVES DE TRANSPORT
DE
CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DE BIENS DE CONSOMMATION, SUBIES
DEPUIS L'ÉTÉ 2020, DEVRAIENT SE POURSUIVRE JUSQU'AU PREMIER
SEMESTRE 2022
* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 6 NOUVEAUX
NAVIRES DE 15 000 EVP (TEU)
* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 3 NOUVEAUX
NAVIRES AFFRÉTÉS DE 15 000 EVP (TEU)
* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 17 NAVIRES
D'OCCASION
* L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DEVRAIT DONC PERMETTRE AU GROUPE DE
CONTINUER À AMÉLIORER SES RÉSULTATS AU SECOND SEMESTRE 2021
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(Gdansk Newsroom)