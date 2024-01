PARIS, 19 janvier (Reuters) - Les perturbations causées par les attaques des rebelles Houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge pourraient durer "plusieurs mois", a déclaré Rodolphe Saadé, le P-DG du groupe de transport maritime CMA CGM, cité vendredi par le Financial Times.

Rodolphe Saadé a déclaré que CMA CGM continuait à faire passer certains navires par le canal de Suez lorsqu'ils pouvaient être accompagnés par un navire de guerre français mais que le programme de la compagnie était "complètement chamboulé".

Les attaques menées depuis plusieurs semaines par les Houthis perturbent le transit via le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe par laquelle passent 12% du trafic mondial de conteneurs. (Gus Trompiz, version française Diana Mandiá)