CMA CGM: les prix du fioul pèsent sur le bénéfice trimestriel

Paris (awp/afp) - La hausse des prix du fioul a pesé sur l'armateur français CMA CGM, qui voit son bénéfice net divisé par dix au deuxième trimestre, tandis que son chiffre d'affaires et ses volumes transportés progressent.

Le résultat net part du groupe s'est établi à 22,7 millions de dollars sur la période, contre 213 millions un an plus tôt, selon un communiqué du groupe publié vendredi.

Le chiffre d'affaires progresse pour sa part de 7,4%, à 5,7 milliards de dollars, tandis que la marge opérationnelle récurrente s'affiche à 1,2%, contre 8,9%.

"Dans un contexte de forte hausse des prix du fuel (+27,7% sur un an), CMA CGM a enregistré au second trimestre une marge opérationnelle proche de celle du premier trimestre, et un résultat net positif", tient à souligner dans son communiqué le numéro trois mondial du transport maritime par conteneurs.

"La bonne croissance des volumes démontre notre dynamisme commercial et la qualité de service offerte à nos clients", poursuit-il.

Sur la trimestre, les volumes transportés par l'armateur enregistrent une hausse de 9,6%, "supérieure à la croissance du secteur", en raison du dynamisme des lignes Transpacifique et Asie-Golfe, ainsi que des lignes depuis et vers l'Amérique du Sud, est-il précisé.

Au titre des perspectives, "nous sommes confiants sur le second semestre" et "nous anticipons l'amélioration de notre marge opérationnelle grâce à la remontée des taux de fret et à la bonne tenue des volumes", indique CMA CGM.

Il entend également "poursuivre les initiatives de réduction de coûts annoncées lors de la publication des résultats du premier trimestre pour améliorer sa performance opérationnelle et financière, notamment via l'optimisation de la gestion de la flotte de conteneurs et l'amélioration de l'efficacité énergétique".

Par ailleurs, au cours du deuxième trimestre, CMA CGM a "poursuivi sa stratégie de développement", via notamment l'acquisition de Containerships, une compagnie finlandaise active sur les moyennes distances en mer Baltique/mer du Nord et en Méditerranée.

Il a également pris une participation de 25% du logisticien Ceva, "étape importante dans notre stratégie de compléter notre offre de transport par des services logistiques".

