CMA CGM résolument dans le vert au 2e trimestre, serein malgré la crise

Paris (awp/afp) - L'armateur français CMA CGM a publié vendredi des résultats en nette amélioration au 2e trimestre malgré la crise du coronavirus, avec une progression de sa marge et un bénéfice net de 136 millions de dollars.

Le groupe marseillais, qui s'est diversifié dans la logistique avec l'intégration du suisse Ceva Logistics, avait perdu 229 millions de dollars en 2019, dont 109 millions au 2e trimestre.

Dans un contexte de ralentissement du commerce mondial et de baisse des volumes transportés, la baisse de l'activité a été limitée à 9% entre avril et juin, avec un chiffre d'affaires de tout juste 7 milliards de dollars.

"Malgré la pandémie liée au Covid-19, notre groupe a enregistré au 2e trimestre d'excellents résultats qui confortent notre structure financière", s'est félicité le PDG Rodolphe Saadé, cité dans un communiqué.

"Nous avons su adapter notre offre de services pour répondre à l'évolution rapide des besoins de nos clients. Nous avons aussi réduit significativement nos coûts et bénéficié de la baisse du prix du pétrole", a-t-il ajouté.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du groupe a progressé de 26,3% à 1,2 milliard de dollars, ce qui permet à la marge brute de progresser de 4,8 points à 17,2%.

Le chiffre d'affaires de l'activité maritime est en baisse de 10,9% à 5,32 milliards de dollars, avec des volumes transportés en recul de 13,3%.

L'Ebitda a bondi de 30,3%, l'armateur ayant bénéficié d'une hausse des prix du fret maritime, et d'une baisse de ses coûts.

"On a bénéficié aussi de l'effondrement de la capacité du fret aérien et du développement de l'e-commerce --qui a besoin de plus de stocks, ce qui fait plus de conteneurs à transporter--", explique-t-on à la direction.

Le chiffre d'affaires de Ceva Logistics a parallèlement baissé de 4,7%, à 1,73 milliard de dollars, ce qui n'a pas empêché la poursuite du redressement de l'activité.

"La reprise du trafic maritime de conteneurs observée depuis le mois d'avril devrait se poursuivre au 3ème trimestre 2020 sur la plupart des liaisons, portée par la reprise plus rapide de la consommation de biens que de services, par le développement de l'e-commerce, ainsi que par la saisonnalité habituelle", prévoit le groupe.

CMA CGM "se montre confiant quant aux perspectives d'activité pour le 3e trimestre" même si la situation reste incertaine, si bien qu'il devrait dégager "une marge opérationnelle en nouvelle amélioration significative par rapport au 2ème trimestre.", ajoute-t-il dans son communiqué.

"On est dans une bonne conjoncture" et "relativement sereins pour 2021", ajoute-t-on à la direction.

afp/rp