PARIS (Reuters) - Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé vendredi un projet d'acquisition de La Tribune, média en ligne d'informations économiques.

Le groupe marseillais de la famille Saadé, dont les bénéfices ont explosé avec la forte reprise du fret maritime après les blocages dus à la pandémie de COVID-19, a déjà investi l'an dernier dans les journaux La Provence et Corse Matin.

"La complémentarité entre les différentes entités du pôle CMA CGM Medias est au coeur du développement de cette nouvelle activité et indispensable, à l'ère du digital et de la diversification des modes de consommation des médias, pour partager des contenus éditoriaux de qualité et performants", déclare CMA CGM dans un communiqué.

(Rédigé par Nicolas Delame et Bertrand Boucey)