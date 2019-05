CNES Centre National d'Etudes Spatiales : Coopération spatiale entre la France et le Vietnam - Visite au Siège du CNES de la VAST (Vietnam Academy Of Science and Technology)

Leur dernière rencontre avait eu lieu lors de la visite du Premier ministre au Vietnam, en novembre 2018 et à cette occasion, le Président du CNES avait signé une lettre d'intention sur le climat avec la VAST.

Concernant le domaine de l'Observation de la Terre, la VAST, qui préside le CEOS (Committee on Earth Observation Satellites) en 2019, a développé en partenariat avec le CNES et le CESBIO, des algorithmes de traitement de données Sentinel-1 pour le suivi de la culture du riz et de la forêt sur la plateforme DataCube Vietnam.

Sur le SCO, l'initiative internationale du CNES pour l'étude des impacts du changement climatique, la contribution du Vietnam, qui est l'un des pays moteurs du projet via la VAST/VNSC, sera basée sur ce DataCube Vietnam et élargira la portée de cette plateforme à tout le delta du Mékong en coordination avec la Commission du fleuve Mékong pour impliquer également le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie.

Sur les applications spatiales, le CNES participera à la seconde édition de la Vietnam Summer School of Earth Observation, en partenariat avec l'USTH (Université des Sciences et des Technologies de Hanoï) et les Rencontres du Vietnam, en septembre prochain à Quy Nhon et qui sera dédiée à la cartographie des étendues d'eau. Le CNES a également invité la VAST à participer à l'édition 2020 du hackathon ActInSpace ainsi qu'à son kick-off international qui aura lieu au Salon du Bourget, le 19 juin.

A l'issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me réjouis de cette nouvelle rencontre avec la VAST qui marque des avancées dans la coopération spatiale entre la France et le Vietnam, en particulier pour le SCO (Space Climate Observatory), avec la signature prochaine d'un accord bilatéral CNES-VAST/VNSC. L'ensemble permet à notre industrie de continuer à mettre son expérience et ses compétences au service du développement spatial du Vietnam. »

