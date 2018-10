CNIM : PRESENTE SES EQUIPEMENTS NAVALS POUR BATIMENTS DE SURFACE ET SOUS-MARINS A L’OCCASION D’EURONAVAL 2018

De la conception à la réalisation d’équipements navals critiques et complexes aux performances garanties

Pour la première fois à Euronaval, CNIM présente ses équipements navals pour bâtiments de surface et sous-marins. CNIM conçoit, réalise et intègre des systèmes de manutention et stockage d’armes, des portes à la cinématique complexe parfaitement intégrées dans leur environnement, adaptées aux contraintes de l’utilisateur et à longue durée de vie, des systèmes d’étanchéité ultra-performants (membrane étanche et joints), et des systèmes de suspension critique pour le filtrage acoustique et l’atténuation de chocs.

Système de manutention de torpilles - © CNIM

Par sa compréhension globale des enjeux fonctionnels et opérationnels des acteurs de la Défense navale, CNIM est au rendez-vous des plus fortes exigences de performance (durée de vie, tenue aux conditions d’environnements sévères, fiabilité) et de maîtrise des coûts.

Pour répondre à ces défis technologiques, les équipes de CNIM possèdent un haut niveau de maîtrise technique, alliant ingénierie complexe (calculs & simulations, conception mécanique, contrôle commande), maîtrise des matériaux de pointe (métaux nobles, composites, élastomères), de leurs interfaces et outil industriel de haut niveau.

CNIM investit dans des programmes ambitieux de R&D pour faire évoluer son offre d’équipements : étude & qualification avancées des matériaux de nouvelle génération et procédés innovants de mise en œuvre. CNIM soumet ses solutions aux conditions opérationnelles pour les tester et garantir les fonctions propres requises.

Partenaire historique des Forces Armées, CNIM s’engage sur l’ensemble de ses lignes de produits au respect absolu de la confidentialité et ainsi qu’à la qualité documentaire exigée pour les matériels de Défense. De part sa forte expérience en tant que maître d’œuvre, CNIM maîtrise l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement de ses clients, en mettant en place des procédures de de certification.

Acteur du Naval de Défense depuis sa création en 1856, CNIM est également depuis les années 60 un acteur majeur des programmes de dissuasion français pour la Force Océanique Stratégique.

