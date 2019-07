CNIM : conçoit et valide le système de mise en rotation permettant d'assurer un an d'autonomie de vol du ballon dirigeable STRATOBUSTM

STRATOBUS TM est un ballon dirigeable de 85 000 m3, positionné à 20 km d’altitude, en couche basse de la stratosphère. Doté de quatre moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires le jour et des batteries la nuit, il est totalement autonome en énergie et peut rester en position pendant une année entière. Dans des conditions optimales, il peut emporter une charge utile allant de 250 à 450 kg. Stationné juste au-dessus du trafic aérien, soit bien plus près de la Terre qu’un satellite, STRATOBUS TM peut assurer des missions civiles et de défense dans les domaines des télécoms, de la surveillance, de l’observation et de la navigation.

Le “Gondola Mobility System”, sous-ensemble spécifique de STRATOBUSTM supportant les charges utiles de communication et/ou de surveillance, permettra d’assurer la mise en rotation du ballon.

En effet le ballon équipé de panneaux solaires doit pouvoir s’orienter vers le soleil afin de profiter au maximum de son rayonnement. Ce système est indispensable au bon fonctionnement du STRATOBUS et à son autonomie énergétique. La nacelle a pu être testée sur un banc d’essai à l’échelle 1 :1, construit par CNIM dans ses ateliers de La Seyne.

La nacelle actuelle en acier, accrochée à ce banc d’essai, affiche les mêmes caractéristiques de volume et de poids que la future nacelle en carbone équipée de sa charge utile qui sera installée sur STRATOBUS TM. Cet ensemble a permis de démontrer que la nacelle est bien à même de faire bouger le ballon afin d’assurer la meilleure orientation face au soleil. Le système de mobilité « Gondola Mobility System » a fait l’objet d’un dépôt de brevet en copropriété avec THALES ALENIA SPACE.

Après cette première phase de tests, CNIM travaillera ensuite sur les aspects qualification du matériau composite carbone de la nacelle définitive dans des conditions de haute atmosphère.

Avec l’acquisition d’AirStar Aerospace, déjà engagé sur le développement de l’enveloppe souple du dirigeable et des maquettes à échelle réduite, CNIM affirme sa position de partenaire majeur de THALES ALENIA SPACE sur STRATOBUS TM.

