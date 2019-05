CNIM : intervient pour optimiser la production de chaleur renouvelable pour le réseau de la Ville de Nantes

CNIM confirme ainsi son positionnement d’acteur de référence en matière d’optimisation de réseaux de chauffage urbain grâce à des pompes à chaleur connectées aux centres de valorisation des déchets. Une expertise et un savoir-faire déjà reconnus à l’échelle européenne.

CNIM, équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale, annonce la signature d’un contrat portant sur l’optimisation de l’efficacité énergétique du centre de valorisation énergétique des déchets des villes de Nantes et de Saint Nazaire. Dans le cadre de ce contrat, CNIM fournira la pompe à chaleur à absorption qui contribuera à l’alimentation en eau chaude de Nantes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190520005680/fr/

Pompe_à_Chaleur_13MW_Brive (c) CNIM

La livraison de l’ensemble est prévue pour octobre 2019. La puissance ainsi fournie au chauffage urbain de la ville de Nantes atteindra alors les 3,1 MW.

2018 : 2 contrats pour alimenter les réseaux de chaleur en France et en Suisse

CNIM avait précédemment remporté deux autres appels d’offres d’importance visant à accroître l’efficacité énergétique d’usines de valorisation des déchets, en France et en Suisse, et à alimenter les réseaux de chauffage urbain avec de l’énergie renouvelable.

Fournir 30 MW pour le réseau de chaleur de Bâle en récupérant la chaleur perdue des fumées (Suisse)

Valoriser la valeur basse pression d’une turbine et pourvoir 13 MW de chaleur pour la ville de Brive (France)

CNIM au service de l’efficacité énergétique : une expérience de plus de 60 ans

CNIM propose des pompes à chaleur et machines à froid sur-mesure à partir d’1 MW pour répondre aux enjeux d’efficacité énergétique des installations industrielles de nombreux secteurs, tels que ceux du pétrole, de la pétrochimie, de la chimie, de la production d’énergie et du maritime.

Cette offre clé-en-main, intégrant conception, fabrication et services de maintenance, est complémentaire de celles proposées par les différentes entités et filiales du Groupe CNIM : ingénierie des procédés thermiques, valorisation énergétique à partir de déchets et de biomasse, traitement des fumées, réhabilitation d’installations thermiques de puissance, chaufferies industrielles.

Au-delà des pompes à chaleur à absorption, CNIM propose également aux opérateurs de réseaux des systèmes de stockage de chaleur. Il s’agit de réservoirs d’eau sous pression ou de vapeur, qui permettent de stocker la chaleur quand la production est la plus importante, afin de la renvoyer dans le réseau lors des pics de demande.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190520005680/fr/