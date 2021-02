CNSA Caisse nationale de solidarité pour : Lancement du projet EPoP

Le projet EPoP (Empowerment and participation of persons with disability), initié par la Croix-Rouge française, est lancé le 8 février 2021 depuis Amiens en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.

« En tant que personne en situation de handicap, j'ai vécu les difficultés qu'une personne peut avoir dans le milieu ordinaire. Grâce à ça, je vais pouvoir aider les personnes en situation de handicap. Tout simplement, je n'ai pas envie que les personnes en situation de handicap vivent ce que j'ai vécu », Mustafa Salalli, travailleur en ESAT, lauréat du programme OETH de 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française.

Le projet EPoP (Empowerment and participation of persons with disability), initié par la Croix-Rouge française, vise à massifier et à banaliser le recours aux savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap dans une optique de pair-accompagnement, d'auto représentation, de participation à la conception, à l'évaluation des politiques publiques et des offres d'accompagnement, mais également de conception universelle de biens et de services. Il constitue un support au développement d'une société inclusive, à la transformation de l'offre médico-sociale et à la dynamique d'inclusion professionnelle en milieu ordinaire de travail.

Ce projet, soutenu par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), l'Agefiph et Objectif emploi des travailleurs handicapés OETH au niveau national et par les agences régionales de santé de Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France, est lancé le 8 février 2021 depuis Amiens en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.

Les axes du projet

Le projet EPoP comprend 5 axes de travail :

des expérimentations territoriales en Nouvelle-Aquitaine (portage par LADAPT) et dans les Hauts-de-France (portage par le CREAI Hauts-de-France). S'adressant en premier lieu aux personnes concernées, elles impliqueront le plus largement possible les acteurs du territoire : associations de personnes, de familles et gestionnaires, entreprises, services publics (dont l'emploi), etc.

la formation d'intervenants pairs ;

la formation de référents pairs-accompagnement en établissements et services médico-sociaux ;

la création d'une boîte à outils via un espace dédié sur le site www.monparcourshandicap.gouv.fr (annuaire géolocalisé, analyses juridiques sur les statuts d'exercice des intervenants pairs, outils de soutien au parcours des pairs…) ;

une recherche portant sur la relation se jouant entre les individus et une évaluation plus systémique des dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

La dynamique régionale

En territoire, c'est bien une dynamique régionale que ce projet souhaite enclencher. Car partout en région des acteurs innovent, expérimentent déjà afin de favoriser l'implication des personnes concernées. L'objectif d'EPoP sera de repérer ces démarches, les soutenir à travers la mise à disposition de moyens dédiés, que ce soit de la formation, des outils techniques et juridiques, l'animation d'une dynamique territoriale… EPoP agira comme un fertiliseur, il permettra de retracer ces démarches, de les évaluer, les modéliser afin de pouvoir à terme permettre leur essaimage national.

Malgré la complexité des temps actuels, EPoP représente une enthousiasmante occasion de passer à la vitesse supérieure et de développer de manière massive la mise en pratique des approches participatives qui font aujourd'hui consensus d'un point de vue théorique et éthique.

Le comité de pilotage

Le projet s'appuiera sur un solide comité de pilotage national.

Il sera chargé de capitaliser sur les enseignements des expérimentations, de valider les livrables et productions du projet, de développer les partenariats nationaux, de valider et étayer les outils créés en région lors des ateliers de co-design et d'anticiper la fin du projet pour pérenniser la dynamique. Composition :