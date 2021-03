CNSA Caisse nationale de solidarité pour : Un outil numérique au service de la scolarisation des élèves en situation de handicap pour accompagner la prochaine rentrée

Le livret de parcours inclusif développé par la CNSA pour le ministère de l'Éducation nationale a été testé dans des établissements scolaires allant de la maternelle au lycée de 4 territoires fin 2020. Les travaux se poursuivent pour une mise en service à compter de la rentrée scolaire 2021.

Conformément aux engagements pris en sortie de la concertation « Ensemble pour une école inclusive » et conformément à la loi pour une école de la confiance, la CNSA et le ministère de l'Éducation nationale développent un système d'information dédié au suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap : le livret de parcours inclusif.

Qu'est ce que le livret parcours inclusif ?

Conçu pour tous les professionnels qui accompagnent l'élève dans sa scolarité (enseignants et chefs d'établissement, médecins de l'Éducation nationale, professionnels des MDPH…) le livret parcours inclusif est une application numérique accessible, depuis un ordinateur ou un smartphone, qui vise à faciliter :

la mise en place rapide et effective des aménagements et adaptations, dès l'identification d'un besoin éducatif particulier par l'enseignant, qui pourra s'appuyer sur une banque de données d'aménagements et d'adaptations mobilisables tout au long du parcours de l'élève en fonction de ses besoins ;

la formalisation des différents plans et projets permettant d'organiser, en tant que de besoin, le recours à divers aménagements et aides (programme personnalisé de réussite éducative, plan d'accompagnement personnalisé, projet personnalisé de scolarisation, GEVA-Sco …) en étroite association avec les familles ;

la circulation d'information entre l'école et la MDPH via une interface dédiée, permettant de limiter la resaisie d'information.

Un outil coopératif au service de la réussite des élèves

Imaginé pour faciliter la coopération entre tous les acteurs du parcours scolaire des élèves, le livret de parcours inclusif est aussi conçu pour réduire au maximum la ressaisie d'information par ses utilisateurs. Les travaux du premier semestre 2021 portent en ce sens sur le développement des interconnexions avec les applications de gestion de l'Éducation nationale, en sorte que les données administratives relatives à l'élève soient automatiquement reprises. Les enseignants et chefs d'établissements pourront se concentrer sur la complétude des aménagements et adaptations à mettre en place. Quant aux professionnels de l'évaluation et aux correspondants scolarisation des MDPH, ils disposeront via une interface entre leur système d'information, SI MDPH et le livret de parcours inclusif, de plus d'informations pour mieux évaluer la situation de l'élève et proposer des mesures de compensation et d'aménagements au plus près de ses besoins.

Un outil « bêta-testé » par une centaine d'utilisateurs fin 2020

Une version expérimentale du livret a été testée à l'automne 2020 dans 10 écoles maternelles et élémentaires, 4 collèges, 3 lycées généraux et technologiques et 4 lycées professionnels du Calvados, de Charente-Maritime, de Mayenne et du Vaucluse. Au total, 75 professionnels de l'Éducation nationale (chefs d'établissements ou adjoints, professeurs du 1er ou 2e degré, inspecteurs …) et 17 professionnels des MDPH ont utilisé le livret, son ergonomie, ses fonctionnalités… Leur expérience a ainsi permis d'identifier les améliorations à mettre en œuvre avant la mise en service.

Les participants ont fait part de leur satisfaction vis-à-vis d'un outil qui retrace bien la gradation des solutions d'aménagement, du programme personnalisé de réussite éducative jusqu'au projet personnalisé de scolarisation. Il donne une meilleure visibilité de ces programmes ou projets. Il amène l'enseignant à s'interroger sur les aménagements à mettre en place et facilite le partage entre collègues ainsi que le suivi du parcours.

Une interface pour les familles Parallèlement à la préparation du déploiement de l'outil, à compter de la rentrée scolaire 2021/2022, les travaux se poursuivent pour construire son interface en direction des familles. Les contours de celle-ci seront définis par un groupe utilisateurs réunissant des représentants des familles et des parents d'élèves, des représentants de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture et des MDPH. Il s'assurera également de la pertinence des évolutions apportées à l'application pour les familles. Il se réunit pour la première fois en mars 2021.

La CNSA copilote ce projet pour le secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées avec le ministère de l'Éducation nationale, en association avec l'enseignement agricole, la Direction générale de la cohésion sociale, des MDPH et des associations.