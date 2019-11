CNUE Conseil des Notariats de l'Union Europ&eacu : 18 novembre 2019 - Les notaires lettons bénéficient de la coopération du RNE

Les notaires lettons ont bénéficié de la coopération du RNE et ont créé, avec le soutien du notariat italien et du CNUE, la base pour garantir pleinement le secteur des transactions immobilières et prévenir le blanchiment de capitaux.

Le 5 novembre, les notaires lettons ont eu un entretien important avec leur Président de la République, Egils Levits (voir la photo ci-dessus, sur la droite), pour discuter du développement des fonctions notariales et des avantages potentiels pour l'économie lettone.

Le Président du Conseil des notaires lettons, Janis Skrastins (2ème à partir de la droite), afin de soutenir les instances concernant l'élargissement des compétences dans le secteur immobilier et l'efficacité potentielle du contrôle notarial LCB, a présenté au Président Levits les résultats de l'analyse économique effectuée avec le notariat italien. Cette étude représente le résultat final du retour reçu par l'intervenant italien A. Cappiello (interlocuteur italien du RNE, dans la photo ci-dessous) lors du dernier séminaire du Réseau notarial européen sur le blanchiment de capitaux (Riga, 26 septembre 2019).

En fait, après le séminaire du RNE, les notaires lettons ont demandé à l'interlocuteur italien et au coordinateur du RNE une analyse plus approfondie concernant le rôle du notariat letton, son développement potentiel et ses avantages en termes de contribution à l'économie et d'augmentation des rapports sur le blanchiment de capitaux. L'étude italienne suivante (réalisée par A. Cappiello sous la supervision du coordinateur international du CNN , V. Rubertelli et moi-même) a utilisé certains paramètres d'estimation basés sur les dernières données disponibles des CRF lettones sur les DOD par des entreprises et professions non financières LCB désignées. On observe, sur la figure 1, une augmentation exponentielle (même dans le cas d'une estimation prudentielle basée sur un scénario « à faible risque ») des DOD où les contrats immobiliers et l'inscription correspondante dans les registres publics devaient être effectués par des notaires lettons.