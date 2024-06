Le négociant chinois COFCO International a déclaré jeudi qu'il avait conclu des accords avec la coopérative agricole américaine Growmark concernant un terminal céréalier sur le fleuve Mississippi et un entrepôt de céréales à Chicago.

Pour l'installation de transbordement fluvial située à Cahokia, dans l'Illinois, COFCO International achètera la participation minoritaire de Growmark, a déclaré COFCO dans un communiqué.

L'accord signifie que COFCO International détiendra 100 % de l'actif, a ajouté un porte-parole dans une réponse à Reuters.

Le site de Cahokia, situé dans le port de Saint-Louis, est une installation de chargement par rail et par camion.

Parallèlement, Growmark a accepté d'acquérir auprès de COFCO International la propriété d'un entrepôt de céréales à Chicago, connu sous le nom de B-House.

L'entrepôt, situé sur la rivière Calumet, a une capacité de 11,5 millions de boisseaux et facilite les importations et les exportations via les Grands Lacs, a déclaré COFCO International.

Les conditions financières des deux transactions n'ont pas été divulguées.

COFCO International, contrôlé par le groupe alimentaire public chinois COFCO Corp, avait formé un partenariat avec Growmark en 2017 dans le cadre de son expansion à l'étranger.